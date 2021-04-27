Кефир является одним из самых эффективных средств укрепления иммунитета. Об этом в программе «Жить здорово» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в свою очередь отметил, что в продукте содержатся все полезные вещества молока, а также кисломолочные бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника.
– В кефире есть белок, который необходим для роста. Также находится кальций, без которого не функционируют мышцы. Есть в кисломолочном продукте и рибофлавин – витамин, который помогает ферментам, содержащимся в организме человека, работать, – рассказал Герман Гандельман.
Андрей Продеус поддержал слова коллеги и подчеркнул, что кефиром гордятся все иммунологи.
– Поскольку если употреблять кефир, иммунитет будет значительно укрепляться, – сказал специалист.
– Кисломолочные бактерии, попадая в кишечник, помогают нашим хорошим бактериям тренировать иммунитет. Натренированные клетки переходят на другие слизистые, например, носоглотки, а после защищают их от вирусов и микробов, – резюмировал Андрей Продеус.
Фото: pixabay.com
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Победа над вирусом: назван продукт, укрепляющий иммунитет
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