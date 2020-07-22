По Чашникскому району разгуливает молодой зубр

Фото беловежского исполина, мирно разгуливающего по лужайке между копнами сена, редакции районной газеты предоставили местные жители. Краснокнижника запечатлели возле деревни Вишковичи, что в восьми километрах от райцентра. Местные жители, которые наблюдали за царем пущи, утверждают, что зверь вел себя мирно, даже внимания не обращал на людей.

Директор Чашникской районной организационной структуры БООР Владимир Буевич объяснил появление столь необычного гостя тем, что некоторые зубры могут отбиваться от стада и преодолевать самостоятельно достаточно большие расстояния. Видимо, так один из любителей одиночных путешествий и забрел в чашникские леса. Опытные охотоведы определили, что это самец, предположительного возраста 3–4 года. Специалисты утверждают, что зубры не агрессивны, но все же любопытным наблюдателям следует вести себя осторожно.





Фото: «Чырвоны прамень»