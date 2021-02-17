Петришенко: подготовлен проект указа, существенно расширяющий возможность целевой подготовки

Об этом на коллегии Министерства образования в своем докладе рассказал заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, комментируя итоги работы отрасли в прошлом году и задачи на 2021-й. В частности, он остановился на некоторых актуальных вопросах в развитии системы профессионального образования:
– Прежде всего – о целевой подготовке. Глава государства четко определил этот вопрос одним из приоритетных для отрасли. В настоящее время подготовлен проект указа, существенно расширяющий возможность целевой подготовки, он рассматривается в Администрации Президента Республики Беларусь. В случае его принятия будут увеличены цифры приема на условиях целевой подготовки.
Поэтому, обратил внимание Игорь Петришенко, надо уже сейчас выстраивать масштабную и результативную профориентационную работу с выпускниками школ, лицеев, колледжей, чтобы это не оказалось невостребованным.
Второй вопрос, который затронул вице-премьер, – это распределение.
– Наши оппоненты ругают нас за якобы принудительную систему распределения. Вместе с тем многие зарубежные студенты, в том числе польских вузов, говорят об этой мере как о великом достижении нашей страны. Не каждое государство сегодня, даже высокоразвитая страна, может предоставить первое рабочее место выпускнику учреждения образования. Та же Польша имеет сегодня очень высокий процент безработицы, в первую очередь среди молодежи. В декабре этот показатель составлял 11,5 процента (общий уровень безработицы – 6,2 процента). Поэтому давайте мы будем ценить то, что имеем, и не бросаться ненужными фразами, что это пережиток советской системы, что это надо отменить и подобное. Еще раз подчеркну – это достижение нашей страны.
Вместе с тем, добавил Игорь Петришенко, можно совершенствовать механизм и условия распределения. Он подчеркнул: сегодня вузам необходимо более активно заниматься подбором мест для своих выпускников. Заместитель Премьер-министра привел интересный опыт, который внедряется в Полесском государственном университете:
– Я хотел бы, чтобы этот опыт взяли на заметку и внедрили все вузы. Это гарантия вуза по качеству подготовки кадров. В какой форме это будет происходить, как будет осуществляться эта гарантия: в денежном выражении, в моральном либо как-то по-иному, это решать вам. Но я считаю, что каждый вуз должен гарантировать нанимателям, что у них качество подготовки специалистов самое лучшее. Прошу эту тему рассмотреть и развить.
Фото: архив БЕЛТА
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Петришенко: подготовлен проект указа, существенно расширяющий возможность целевой подготовки
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