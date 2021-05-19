Петришенко о вакцинации от COVID-19: профилактическими прививками в 2021 году будет охвачено не менее 60 процентов населения

Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, говоря о ситуации с COVID-19.
– В настоящее время отмечается стабилизация уровня заболеваемости, ситуация оценивается как контролируемая. Важным инструментом противодействия пандемии коронавирусной инфекции является вакцинация населения. Это признано всем мировым сообществом. Правительством утвержден и реализуется национальный план мероприятий по вакцинации, в котором закреплен поэтапный порядок действий. В соответствии с планом в 2021 году профилактическими прививками будет охвачено не менее 60 процентов населения страны. При вакцинации используются препараты российского и китайского производства. В настоящее время на РУП «Белмедпрепараты» налажен выпуск вакцины «Спутник V» – до 500 тысяч доз ежемесячно. Одновременно с российской стороной на площадях данного предприятия реализуется инвестиционный проект, предусматривающий производство указанной вакцины по полному циклу. Также во исполнение поручения Главы государства Минздравом совместно с Национальной академией наук ведется разработка собственной – отечественной – вакцины. В настоящее время с опережением установленного графика работ получен кандидатный вариант вакцины.
Игорь Петришенко заметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации особую актуальность приобретают вопросы реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. В связи с этим заместитель Премьер-министра обратил внимание, что в стране функционирует 307 современных санаторно-курортных и оздоровительных организаций на 66 тысяч мест:
– 55 из них задействованы в реабилитационном процессе и реализуют специально разработанные программы.
Санаторно-оздоровительный комплекс страны завершил 2020 год с положительным экономическим результатом, заключил Игорь Петришенко.
Позже, отвечая на вопросы депутатов, вице-премьер уточнил: первую прививку уже получили 356 тысяч человек, вторую – 256 тысяч. Очередь при этом составляет около 460 тысяч человек.
– Надеемся, что к осени выйдем на вакцинирование 5 миллионов человек, – уточнил заместитель Премьер-министра.
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Петришенко о вакцинации от COVID-19: профилактическими прививками в 2021 году будет охвачено не менее 60 процентов населения
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