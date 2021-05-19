Петришенко о вакцинации от COVID-19: профилактическими прививками в 2021 году будет охвачено не менее 60 процентов населения

Игорь Петришенко заметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации особую актуальность приобретают вопросы реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. В связи с этим заместитель Премьер-министра обратил внимание, что в стране функционирует 307 современных санаторно-курортных и оздоровительных организаций на 66 тысяч мест:Санаторно-оздоровительный комплекс страны завершил 2020 год с положительным экономическим результатом, заключил Игорь Петришенко.Позже, отвечая на вопросы депутатов, вице-премьер уточнил: первую прививку уже получили 356 тысяч человек, вторую – 256 тысяч. Очередь при этом составляет около 460 тысяч человек., – уточнил заместитель Премьер-министра.