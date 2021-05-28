Первый в стране центр автоматизированной системы управления дорожным движением открылся в Бресте

Центр автоматизированной системы управления дорожным движением открылся в Бресте. Его реализация стала возможной благодаря трансграничному сотрудничеству. Расположился новый пункт в здании ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Интеллектуальная транспортная система создана путем внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением на семи светофорных объектах, расположенных на главных автомагистралях города.
– Это первый в нашей стране подобный центр. Он уникальный. Принцип его работы прост: в зависимости от того, сколько автомобилей приехало на перекресток, компьютерной системой происходит выбор стадий переключения светофоров по времени. Все мы привыкли, что в обычных светофорах задан определенный временной интервал, по прошествии которого происходит переключение. Здесь же система сама определяет, сколько будет гореть красный или зеленый сигнал, когда можно включиться поворотным стрелочкам, а также – когда пешеходы смогут начать движение через проезжую часть. Данный центр – это самообучаемый искусственный интеллект. Со временем он наберет базу городского транспортного потока по времени суток, месяцам года, по загруженности той или иной магистрали. Исходя из этого он будет строить свою работу. Благодаря этому центру и новой светофорной системе Брест сможет разгрузить транспортные потоки на городских дорогах, – отметил представитель ОАО «ИТС-Бел» Юрий Агеенко.
В беспроводной системе обнаружения транспортных средств используются магнитные детекторы, которые передают данные обнаружения в режиме реального времени на расположенную поблизости точку доступа или репитер. Затем следует передача данных от точки доступа к дорожному контроллеру, который принимает, обрабатывает и передает информацию, полученную с оборудования.
В зависимости от выбранного режима работы контроллер управляет транспортными потоками по жесткому и адаптивным алгоритмам. Все происходит в режиме реального времени, с учетом информации, поступающей с детекторов.
Управлять дорожным контроллером может оператор удаленно из центра управления системой по заранее запланированным алгоритмам.
Первый модернизированный светофорный объект в адаптивном режиме заработал 25 мая на пересечении улиц Варшавское шоссе и Махновича. В течение месяца будут подключены оставшиеся шесть.
Внедрение в Бресте подобной системы повысит оперативность реагирования на возникшие нештатные ситуации и дорожно-транспортные происшествия, увеличит пропускную способность дорожной сети, сократит время пути и уменьшит расход топлива, а также снизит аварийность и улучшит экологическую ситуацию.
Опубликовано:
533
Первый в стране центр автоматизированной системы управления дорожным движением открылся в Бресте
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter