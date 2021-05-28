Первый в стране центр автоматизированной системы управления дорожным движением открылся в Бресте

Интеллектуальная транспортная система создана путем внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением на семи светофорных объектах, расположенных на главных автомагистралях города.отметилВ беспроводной системе обнаружения транспортных средств используются магнитные детекторы, которые передают данные обнаружения в режиме реального времени на расположенную поблизости точку доступа или репитер. Затем следует передача данных от точки доступа к дорожному контроллеру, который принимает, обрабатывает и передает информацию, полученную с оборудования.В зависимости от выбранного режима работы контроллер управляет транспортными потоками по жесткому и адаптивным алгоритмам. Все происходит в режиме реального времени, с учетом информации, поступающей с детекторов.Управлять дорожным контроллером может оператор удаленно из центра управления системой по заранее запланированным алгоритмам.Первый модернизированный светофорный объект в адаптивном режиме заработал 25 мая на пересечении улиц Варшавское шоссе и Махновича. В течение месяца будут подключены оставшиеся шесть.Внедрение в Бресте подобной системы повысит оперативность реагирования на возникшие нештатные ситуации и дорожно-транспортные происшествия, увеличит пропускную способность дорожной сети, сократит время пути и уменьшит расход топлива, а также снизит аварийность и улучшит экологическую ситуацию.