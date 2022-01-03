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  2. Педиатр рассказал о причинах детского храпа

Педиатр рассказал о причинах детского храпа

Врач-педиатр Дмитрий Чеснов в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, почему у детей может возникать храп.


– В норме частота дыхания у детей различная. Так, например, у десятилетнего ребенка в среднем частота дыхательных движений при бодрствовании достигает до 30 в минуту, а во время сна снижается до 14 в минуту. При этом дыхание бывает периодическим: чуть чаще или чуть реже. Это зависит от многих процессов, – обратил внимание педиатр.

Наряду с этим Дмитрий Чеснов сообщил:

– Ожирение, гипертрофия аденоидов и небных миндалин может приводить к механическому препятствию нормального вдоха. Определяется это очень легко: появляется храп.

При возникновении храпа у ребенка педиатр посоветовал незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

Фото: pixabay.com
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