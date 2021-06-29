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Патрушев рассказал, на какие угрозы следует обратить внимание белорусам

По итогам своей встречи с Александром Лукашенко Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, на какие угрозы следует обратить внимание белорусам:


– Надо уделять внимание тому влиянию, которое оказывается извне. Например, деятельности неправительственных и некоммерческих организаций. Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так. Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем они отчитываются за то, как они эти финансы израсходовали. Когда мы эту картину вместе видим, тогда мы понимаем, какую роль они играют и каких целей хотят достичь. В этом вопросе должны работать и правоохранительные органы, и спецслужбы каждой из стран (обмениваться информацией). Рассчитываем мы и на общественность, которая также нам предоставляет информацию. Если говорить о Беларуси, то их конечная цель – поменять строй и власть в вашей стране. Собственно говоря, мы это наблюдаем в последнее время, а вы, кто живет в Беларуси, лучше всех это видите.

Николай Патрушев отметил, что большее внимание стоит уделять и вопросам информационной безопасности, а также некоторым другим.

– Мы обменялись с Президентом мнениями и впечатлениями именно по этим вопросам. Наши оценки не просто близки, они полностью совпадают. Мы безусловно объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно для противодействия имеющимся вызовам и угрозам.

Фото: БЕЛТА
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