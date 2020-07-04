Пассажир упал под поезд на станции метро "Площадь Якуба Коласа" в Минске. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Минского метрополитена.
После инцидента, который произошел сегодня в 7.29, было снято напряжение с контактного рельса. В 7.40 пассажира извлекли из-под состава. А в 7.42 подали напряжение.
"Движение поездов восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
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Пассажир упал под поезд на станции метро "Площадь Якуба Коласа"
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Фото: Артур ПРУПАС