Точная дата – 14 февраля. Об этом сообщила радиостанция RAC1.
Напомним, 28 сентября Верховный суд Испании постановил лишить Кима Торру – он возглавлял правительство автономного сообщества – права занимать государственные посты в течение полутора лет, то есть он потерял статус лидера Каталонии.
На данный момент обязанности главы регионального кабмина временно исполняет Пере Арагонес. Как уточняет ТАСС, после решения Верховного суда парламент Каталонии обязан либо утвердить нового председателя правительства, либо провести выборы.
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Парламентские выборы в Каталонии состоятся в феврале 2021 года
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Фото: РЕЙТЕР