Парламентская делегация Беларуси приняла участие в мероприятиях 142-й Ассамблеи МПС

В выступлении по теме общих пренийотметил:Сенатор акцентировал внимание, что большую роль в борьбе с пандемией может сыграть международное сотрудничество, направленное на обмен информацией, передовым опытом, данными, навыками, а также обеспечение всеобщего доступа к вакцине.Ассамблея завершилась принятием итогового документа, в котором отмечено, что реализация целей устойчивого развития в силу своей всеобъемлющей и взаимосвязанной природы должна стать основой для разработки стратегий восстановления после COVID-19, направленных не только на преодоление нынешнего глобального кризиса здравоохранения, но и на устранение дисбалансов, которые все еще мешают миру быть полностью устойчивым, справедливым и паритетным. В документе подчеркнута важность доступности вакцин для преодоления пандемии, возможности продвижения к зеленой экономике, неодинаковое и разрушительное воздействие COVID-19 на женщин.Парламентарии Сергей Рачков и Мария Василевич (первый – член Совета Республики, вторая – депутат Палаты представителей) избраны в состав рабочих органов МПС – Бюро Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности, а также Бюро женщин-парламентариев и Форума молодых парламентариев.Фото: пресс-служба Совета Республики