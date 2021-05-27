Парламентская делегация Беларуси приняла участие в мероприятиях 142-й Ассамблеи МПС

24–27 мая в режиме видеосвязи прошли основные мероприятия 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза: заседания Руководящего совета МПС и общие прения ассамблеи на тему «Преодоление пандемии сегодня и построение лучшего завтра: роль парламентов».
В выступлении по теме общих прений председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков отметил:
– В нашей стране осознанно подошли к выбору мер по борьбе с пандемией. Страна воздержалась от введения запретов и карантина с учетом долгосрочного прогнозирования их негативного влияния на жизнь людей и социально-экономическое развитие. Принятые меры носят точечный характер с акцентом на наиболее уязвимые категории населения и сферы экономики. Избранная модель реагирования доказала свою эффективность.
Сенатор акцентировал внимание, что большую роль в борьбе с пандемией может сыграть международное сотрудничество, направленное на обмен информацией, передовым опытом, данными, навыками, а также обеспечение всеобщего доступа к вакцине.
Ассамблея завершилась принятием итогового документа, в котором отмечено, что реализация целей устойчивого развития в силу своей всеобъемлющей и взаимосвязанной природы должна стать основой для разработки стратегий восстановления после COVID-19, направленных не только на преодоление нынешнего глобального кризиса здравоохранения, но и на устранение дисбалансов, которые все еще мешают миру быть полностью устойчивым, справедливым и паритетным. В документе подчеркнута важность доступности вакцин для преодоления пандемии, возможности продвижения к зеленой экономике, неодинаковое и разрушительное воздействие COVID-19 на женщин.
Парламентарии Сергей Рачков и Мария Василевич (первый – член Совета Республики, вторая – депутат Палаты представителей) избраны в состав рабочих органов МПС – Бюро Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности, а также Бюро женщин-парламентариев и Форума молодых парламентариев.
Фото: пресс-служба Совета Республики
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Парламентская делегация Беларуси приняла участие в мероприятиях 142-й Ассамблеи МПС
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