Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Освежись! 5 рецептов домашнего лимонада

Освежись! 5 рецептов домашнего лимонада

Лето знает, что все его ждут с нетерпением, чтобы успеть насладиться теплом, погреться и позагорать на солнышке, ведь оно такое короткое. И оно приходит… Жарко, душно и физически тяжело, особенно если отпуск в далекой перспективе. Надо как-то спасаться. 

Отличным способом освежиться в жару является лимонад, приготовленный в домашних условиях. Быстро, просто, вкусно и эффективно.

5 простых рецептов домашнего лимонада на любой вкус. Попробуйте – и вам обязательно понравится!   

Лимонно-апельсиновый лимонад 

• Апельсины - 3 штуки
• Лимон - 2 штуки
• Газированная вода - ½ стакана
• Сахар по вкусу
• Колотый лед по вкусу
1. Из апельсинов выжмите сок. Поставьте в холодильник на 20 минут.
2. Достаньте сок из холодильника. Добавьте в него сахар. Хорошенько размешайте. Поставьте обратно в холодильник на 10 минут.
3. Выньте из холодильника сок. Выжмите лимон в апельсиновый сок.
4. Добавьте колотый лед в лимонад, поставьте в морозильную камеру на 10 минут.
5. После добавьте в лимонад газированную воду. Поставьте в морозилку на 5 минуток.
6. Достаньте лимонад и наслаждайтесь его вкусом.

Подробный пошаговый рецепт лимонада

Огуречный лимонад с лаймом и яблоком

• Лайм - 3 штуки
• Огурцы - 4 штуки
• Мята - 10 г
• Яблоко - 1 штука
• Лимон - ½ штуки
• Сахарный сироп - 140 мл
• Газированная вода - 1 л
• Лимонная трава - 20 г
1. Сахарный сироп, сок лайма и лимона доведите до кипения и варите на среднем огне 3 минуты; снимите с огня и остудите.
2. Отделите и мелко нарубите листья мяты.
3. Слейте 200 мл газировки из бутылки.
4. Натрите огурец и яблоко на терке и переложите в бутылку вместе с мятой.
5. Процедите и медленно влейте сироп в бутылку.
6. Плотно закройте бутылку крышкой и дайте лимонаду настояться в холодильнике минимум 15 минут (рекомендуем настаивать 2 часа).
7. Процедите лимонад через сито и подавайте в бокалах.

Подробный пошаговый рецепт лимонада

Освежающий мятно-имбирный лимонад

• Коричневый сахар - 1 ст. ложка
• Белый мелкий сахар - 200 г
• Лимон - 4 штуки
• Лайм - 3 штуки
• Мята - 1 пучок
• Имбирь - 50 г
• Лимонная цедра по вкусу 
1. В кастрюлю всыпать белый сахар, влить 1 стакан воды, довести до кипения и кипятить до полного растворения сахара. Добавить в сахарный сироп натертый корень имбиря и сразу же охладить, поставив в миску с колотым льдом.
2. Влить в кастрюлю сок трех лаймов и трех лимонов, добавить цедру и поставить в холодильник на 30 минут.
3. Оставшийся целый лимон разрезать вдоль и нарезать на тонкие дольки, смешать с листьями мяты, положить в кувшин с широким горлом, посыпать коричневым сахаром и потолочь пестиком. Влить в кувшин холодный лимонад, разбавить водой со льдом по вкусу – от 2 до 4 стаканов. Можно вместо обычной воды использовать газированную.

Подробный пошаговый рецепт лимонада

Клубничный газированный лимонад 

• Клубника - 10 штук
• Лимон - 1 штука
• Сахар - на кончике ножа
• Газированная вода - ½ л
• Колотый лед по вкусу
1. Делаем лимонный сок. Примерно получится треть стакана. В лимонный сок добавляем сахар на кончике ножа.
2. Разминаем клубнику вручную. Так она будет вкуснее. Готовую ягоду положить в холодильник.
3. Достаем все ингредиенты и смешиваем в графине. Разливаем по стаканам и наслаждаемся.

Подробный пошаговый рецепт лимонада

Лимонад из ревеня и базилика

• Ревень - 120 г
• Базилик - 20 г
• Мед - 60 г
• Содовая вода - 240 мл
• Лед по вкусу
1. Положите в измельчитель ревень и листья базилика, слегка измельчите их, чтобы ингредиенты дали сок.
2. Переложите ревень и базилик в шейкер, добавьте мед и содовую.
3. Смешайте коктейль. В бокал положите кубики льда и разлейте напиток по бокалам.
4. Украсьте листьями базилика и подавайте.

Подробный пошаговый рецепт лимонада


Приятного аппетита!

Еще больше интересных рецептов вы найдете здесь
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
За сутки в Беларуси зарегистрировали 398 новых случаев коронавируса, выписаны 215 пациентов
Медик объяснил, как отличить опасный синдром от усталости
Гродненцы почтили память жертв войны
МИД Беларуси о новых санкциях Запада: по сути это граничит с объявлением экономической войны
Митинги памяти прошли на знаковых мемориалах Гомеля
Сергей Чижик: Общение с российскими коллегами показывает, что мы нужны друг другу
Фотофакт. Наталья Кочанова приняла участие в возложении цветов в мемориальном комплексе «Масюковщина»
На торгах 22 июня белорусский рубль ослаб по отношению ко всем трем основным валютам
Гражданин Украины получил три года белорусской колонии за марихуану
Фотофакт. Памятное мероприятие в Хатыни
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Протасов кейс
Стало известно, с кем встречается Ума Турман
В Кузбассе отказавшихся от вакцинации против COVID-19 соцработников отстранили от выполнения обязанностей
Врач рассказал, что делать после ожога медузы
Мнение. Политолог Александр Шпаковский о бойцах спецназа и альтернативе радикальным молодежным субкультурам
В Москве зарегистрировали 86 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию
Прокурор запросил для Бабарико 15 лет колонии
Медведь напал на туристическую группу в Красноярском крае России
Представители БРСМ Могилевской области присоединились к Всебелорусской минуте молчания
В Гомельской области спасатели ОСВОД вытащили из воды двух тонущих мужчин
Повный: Великая Отечественная война вскрыла истинную суть западного «доброжелательства» и «партнерства»
мнение
Николай ЩЕКИН
Нас не сломить. Никогда и никому!
Романовская о призывах раздать белорусские предприятия: это звучит дико
Всебелорусская минута молчания прошла 22 июня
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с ОАО "Бабушкина крынка"
Лебедев: противостоять внешнему давлению без взаимопомощи и поддержки невозможно
Сегодня в Парламенте презентовали книгу «Они были первыми»
Космонавт Олег Новицкий: 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории страны
Патриотический проект «Память сердца» в мемориальном комплексе Благовщина - стрим
Более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки
В Лельчицком районе женщина-водитель уснула за рулем, пострадал ее пассажир
Иммунолог сообщил, нужна ли изоляция после прививки от COVID-19, если появились симптомы простуды
мнение
Вадим ГИГИН
Они шли убивать…
Освежись! 5 рецептов домашнего лимонада
До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен красный уровень опасности
В Бресте проходит научно-практическая конференция «Господь нам дарует Победу»
Андрейченко: главный урок Великой Отечественной войны в том, что только в единстве и сплоченности народа, его самоотверженности, силе воли и духа – залог Победы
Романовская о восстановлении Минска после ВОВ: было очень тяжело, но трудились все
Позитивные перемены в жизни ждут в конце июня некоторые знаки зодиака
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной
В России сообщили о росте тяжелых случаев коронавируса среди молодых людей
Ковидные надбавки не будут включаться в совокупный доход семьи при строительстве с господдержкой
Китай выступил против односторонних санкций Евросоюза в отношении Беларуси
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Украина, или Прерванный полет
В «Зубренке» провели митинг-реквием, посвященный 80-летию начала войны
Президент Филиппин пригрозил отказывающимся вакцинироваться от COVID-19 задержанием
Тысячи свечей зажглись по всему миру в память о героях Великой Отечественной войны
Авторы