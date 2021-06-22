Освежись! 5 рецептов домашнего лимонада

Отличным способом освежиться в жару является лимонад, приготовленный в домашних условиях. Быстро, просто, вкусно и эффективно.
5 простых рецептов домашнего лимонада на любой вкус. Попробуйте – и вам обязательно понравится!
Лимонно-апельсиновый лимонад
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• Апельсины - 3 штуки
• Лимон - 2 штуки
• Газированная вода - ½ стакана
• Сахар по вкусу
• Колотый лед по вкусу
2. Достаньте сок из холодильника. Добавьте в него сахар. Хорошенько размешайте. Поставьте обратно в холодильник на 10 минут.
3. Выньте из холодильника сок. Выжмите лимон в апельсиновый сок.
4. Добавьте колотый лед в лимонад, поставьте в морозильную камеру на 10 минут.
5. После добавьте в лимонад газированную воду. Поставьте в морозилку на 5 минуток.
6. Достаньте лимонад и наслаждайтесь его вкусом.
Подробный пошаговый рецепт лимонада
Огуречный лимонад с лаймом и яблоком
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• Лайм - 3 штуки
• Огурцы - 4 штуки
• Мята - 10 г
• Яблоко - 1 штука
• Лимон - ½ штуки
• Сахарный сироп - 140 мл
• Газированная вода - 1 л
• Лимонная трава - 20 г
2. Отделите и мелко нарубите листья мяты.
3. Слейте 200 мл газировки из бутылки.
4. Натрите огурец и яблоко на терке и переложите в бутылку вместе с мятой.
5. Процедите и медленно влейте сироп в бутылку.
6. Плотно закройте бутылку крышкой и дайте лимонаду настояться в холодильнике минимум 15 минут (рекомендуем настаивать 2 часа).
7. Процедите лимонад через сито и подавайте в бокалах.
Подробный пошаговый рецепт лимонада
Освежающий мятно-имбирный лимонад
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• Коричневый сахар - 1 ст. ложка
• Белый мелкий сахар - 200 г
• Лимон - 4 штуки
• Лайм - 3 штуки
• Мята - 1 пучок
• Имбирь - 50 г
• Лимонная цедра по вкусу
2. Влить в кастрюлю сок трех лаймов и трех лимонов, добавить цедру и поставить в холодильник на 30 минут.
3. Оставшийся целый лимон разрезать вдоль и нарезать на тонкие дольки, смешать с листьями мяты, положить в кувшин с широким горлом, посыпать коричневым сахаром и потолочь пестиком. Влить в кувшин холодный лимонад, разбавить водой со льдом по вкусу – от 2 до 4 стаканов. Можно вместо обычной воды использовать газированную.
Подробный пошаговый рецепт лимонада
Клубничный газированный лимонад
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• Клубника - 10 штук
• Лимон - 1 штука
• Сахар - на кончике ножа
• Газированная вода - ½ л
• Колотый лед по вкусу
2. Разминаем клубнику вручную. Так она будет вкуснее. Готовую ягоду положить в холодильник.
3. Достаем все ингредиенты и смешиваем в графине. Разливаем по стаканам и наслаждаемся.
Подробный пошаговый рецепт лимонада
Лимонад из ревеня и базилика
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• Ревень - 120 г
• Базилик - 20 г
• Мед - 60 г
• Содовая вода - 240 мл
• Лед по вкусу
2. Переложите ревень и базилик в шейкер, добавьте мед и содовую.
3. Смешайте коктейль. В бокал положите кубики льда и разлейте напиток по бокалам.
4. Украсьте листьями базилика и подавайте.
Подробный пошаговый рецепт лимонада
Приятного аппетита!
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