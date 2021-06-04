Общее число семей в Минске за 10 лет выросло на 8,2%

Средний размер семьи за 10 лет снизился до 2,9 человека, в то время как в 2009 году этот показатель был 3,1 человека.За последнее десятилетие наблюдается снижение числа граждан, состоящих в зарегистрированном браке, и значительно выросло число тех, кто не связывает себя узами брака. Так, по данным последней переписи населения, 5,9% мужчин и 4,7% женщин в возрасте от 15 лет состояли в незарегистрированных отношениях (в 2009 году таких было 3,1% и 2,6% соответственно).Также выяснилось, что за последние 10 лет уменьшается число людей, никогда не состоявших в браке. В 2019 году на 1 000 мужчин в возрасте от 15 лет пришлось 229 холостяков (в 2009 году — 303), на 1 000 женщин — 177 незамужних против 240 по данным 2009 года.