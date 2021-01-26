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Образовательный центр МЧС открыт в Минске

Образовательный центр безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям открыт сегодня в Минске. В торжественном мероприятии участвовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.


– Это было поручение Президента – открыть образовательные центры безопасности для наших граждан во всех областях страны. Сегодня такой центр заработал в Минске. Здесь будут проходить обучение дети, начиная с дошкольного возраста и заканчивая молодежью и даже взрослыми людьми. Нас каждый день поджидают какие-либо чрезвычайные ситуации. Только тот, кто предупрежден и обладает необходимыми знаниями, может обезопасить себя и своих близких, – сказала Наталья Кочанова.  

Спикер уверена, что центр будет хорошим подарком не только для жителей Минска, но и его гостей:

– Потому что здесь действительно собраны все инновации, которые есть в сфере безопасности наших граждан.


Центр представляет собой трехэтажное здание с подвалом общей площадью 10 879 кв. м. Здесь расположено более 30 интерактивных обучающих площадок по транспортной, атомной и радиационной, промышленной безопасности. Гости центра учатся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, гражданской обороне. Есть площадки, посвященные пожарной, экологической, криминальной безопасности, здоровому образу жизни, опасным метеорологическим явлениям. 



Обучение в центре построено на принципах развлекательной игры. Посетители центра погружаются в среду, максимально имитирующую чрезвычайную ситуацию. Тем самым повышается эмоциональное восприятие моделируемой обстановки. В центре применяются интерактивные тренажеры и симуляторы на основе современных информационно-коммуникационных технологий – это виртуальная, дополненная реальность, интернет-вещи, компьютерное зрение.


– Мы знаем, что безопасность детей – это национальная безопасность будущего страны. Поэтому акцентируем внимание именно на этой категории, – отметил Владимир Ващенко. – Сегодня в стране в каждой области созданы такие центры. Они невероятно востребованы. Их посетили уже 200 тысяч детей по всей республике.

Министр привел статистику: если в 1990-х на пожарах погибало до 100 детей в год, в 2002-м – 86, то в прошлом году на пожаре погиб один ребенок. Но профилактическая работа в учебных заведениях и семьях будет продолжаться. 


– Мы начинаем эту работу в детских садах, далее идут школа, высшие учебные заведения. Сегодня он школьник, студент, а завтра придет работать на производство, где навыки безопасности необходимы. А дети, которые прошли через центры безопасности, будут знать, как правильно себя вести, и обучать этому уже взрослых. Было бы здорово, если бы такие же были в каждом районном центре, – добавил Владимир Ващенко.


Первый в стране образовательный центр безопасности создан в 2015 году на базе лицея при Университете гражданской защиты МЧС. До настоящего времени в Беларуси действовали восемь территориальных центров – в Гомеле, Витебске, Барани, Лиде, Столине, Могилеве, Борисове, Новополоцке. За пять лет обучение в центрах прошли 226 713 человек, из них 190 852 – дети. Подобные центры функционируют в Китае и Республике Корея. Аналогов центров безопасности в странах СНГ нет. В целом по стране за пять лет количество погибших людей снизилось в 1,2 раза, из них детей – в шесть раз.







Фото: БЕЛТА
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