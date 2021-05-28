Ученые из США, Великобритании и Нидерландов выявили, что высокий уровень холестерина в крови связан с риском развития сосудистой деменции, которая ведет к болезни Альцгеймера и другим формам слабоумия, пишет Lenta.ru.
К таким выводам специалисты пришли по итогам анализа данных о здоровье около двух тысяч человек. Ученые выяснили, что основную роль в развитии деменции играют нарушения так называемого катаболизма холестерина – преобразования его в желчные кислоты. Подобные нарушения типичны для пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. Интересный факт: исследователи обнаружили, что при больших дозах препаратов, которые блокируют желчные кислоты, риск развития сосудистой деменции увеличивается только у мужчин.
Фото: pixabay.com
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Обнаружена новая опасность высокого уровня холестерина
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