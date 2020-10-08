Француженка Одиль Рено-Бассо на четыре года избрана новым главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Данное решение было принято на заседании Совета управляющих банка, состоявшемся в штаб-квартире организации в Лондоне.
Фото: ebrd.com
"Горячо поздравляем нашего нового президента Одиль Рено-Бассо! Она была сегодня избрана на эту должность нашими управляющими на их ежегодном заседании и сменит временно исполняющего обязанности президента Юргена Ригтеринка", – говорится в сообщении, которое размещено на официальном сайте Европейского банка реконструкции и развития.
Одиль Рено-Бассо должна официально вступить в должность до конца текущего года.
Предыдущим президентом ЕБРР два срока подряд с 2012 года был британец Сума Чакрабарти, полномочия которого истекли 2 июля нынешнего года.
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Новым президентом ЕБРР избрана Рено-Бассо
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