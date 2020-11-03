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Новогодние предложения отдыха в белорусских санаториях: расценки отличаются в разы

Новогодние туры в нынешнем сезоне к началу ноября сформировали более 50 белорусских здравниц. Это следует из информации на сайте белорусского туроператора, специализирующегося на бронировании услуг в сфере гостеприимства и оздоровления.

Фото носит иллюстративный характер

Отечественные здравницы в настоящее время предлагают отдых и оздоровление в новогодние дни на период от 3 суток («Березина-Борисов», «Зеленый Бор», Им. К.П. Орловского, «Ислочь», Лепельский военный, «Нарочанка», «Нарочанский берег», «Озерный», «Поречье», «Радон», «Ракета», «Рассвет-Любань», «Сосновый бор») до 14 суток. Стоимость размещения с лечением на одного человека в сутки составляет от 40 рублей (2-местный 1-комнатный номер категории эконом в спальном корпусе с душем, туалетом, умывальником, Wi-Fi, мини-холодильником и телевизором) – до 457 рублей в 2-местных 2-комнатных апартаментах с джакузи, туалетом, умывальником, 2-спальной кроватью, Wi-Fi, балконом, кондиционером, мини-холодильником, сейфом, телевизором, телефоном и террасой.

Стоимость новогоднего банкета в различных здравницах может отличаться в разы, притом что некоторые санатории пока не определились с расценками. Минимальная на сегодняшний день цена новогоднего ужина – 70 рублей (санаторий «Ясельда»), а максимум – это 265 рублей «(Юность»), 310 рублей («Плисса») и даже 530 с лишним рублей («Альфа-Радон»).

Вот что предложат повара одного из санаториев в новогоднюю ночь за 140 рублей. Из холодных закусок –  мясные «Прысмаки по-домашнему», рыбная закуска «Дары моря», щука фаршированная, закуска из свежих овощей «Радуга», деревенские деликатесы, салат «Праздничный» с говядиной, салат-коктейль с ветчиной и сыром, домашние соленья. Горячие закуски: свинина запеченная с сыром, семга запеченная с брокколи, запеченный картофель, хрен, кетчуп. Десерт – фруктовая корзина «Карнавальная ночь» (мандарины, виноград, апельсины). Горячие и холодные напитки, сладости плюс крепкое народное спиртное (125 г) и всеми любимый игристый новогодний напиток (375 г).

А вот меню банкета за 85 рублей в другой здравнице: корзиночки с сыром и икрой, помидоры фаршированные, салат «Оливье», салат «Лесные озера», мясное, рыбное и овощное ассорти, рулет из птицы, фаршированный блинчиками, закуска «Мясная косточка», свинина "Па-шляхецкі", рыба под грибной шубкой, картофель запеченный по-деревенски, фрукты, сладости, сок. Как говорится, выбирайте на свой вкус!

Культурная программа в новогоднюю ночь, как правило, традиционная: выступление танцевальных коллективов, артистов белорусской эстрады, праздничная викторина, Дед Мороз и Снегурочка, диджей с хитами русской и зарубежной эстрады либо кавер-бэнд, файер-шоу. 
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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