Нотариусы проконсультируют бесплатно 4 декабря

В течение рабочего можно получить консультацию по вопросам, которые входят в компетенцию нотариуса. Среди них оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей. С целью минимизации личных контактов в день акции нотариусы будут консультировать по телефонам нотариальных контор и бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи. Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».