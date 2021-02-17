Заметить такой недуг, как деменция, у многих получается не сразу. Чтобы вовремя идентифицировать заболевание, нужно знать, какими симптомами оно сопровождается. О них может рассказать медик. И это уже сделал врач-невролог Виктор Шахнович, слова которого передает РИА Новости.
Изображение носит иллюстративный характер
Специалист объяснил, что деменция напрямую связана с нарушением эластичности сосудистой стенки, поэтому важно следить за состоянием сосудов. То есть за уровнем холестерина, вязкости крови, жирового обмена. Пригодится и знание о том, какая у вас коагулограмма. Видите необъяснимые изменения по результатам анализов – не медлите с походом к неврологу.
Впрочем, есть и другие симптомы. Признаками деменции Шахнович также назвал нестабильное артериальное давление и забывчивость.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
907
Невролог перечислил первые признаки деменции
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter