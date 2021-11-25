Несколько водоемов Гродненской области зарыбили щукой, карасем и язем





– Зарыблены водохранилища Волпенское (Волковысский район), Гезгальское (Дятловский район) и озеро Юбилейное в областном центре, – проинформировали в организации. – Зарыбление проведено в соответствии с биологическими обоснованиями, а также в целях улучшения видового состава ихтиофауны, качественного состава уловов, повышения рекреационной значимости указанных водоемов. Так, в водохранилище Волпенское вселено 47 кг язя (3133 штуки) и 106 кг карася (5300 штук), в Гезгальское – 242,3 кг щуки (750 штук) и 96,2 кг карася (3700 штук), в озеро Юбилейное – 18 кг язя (1200 штук) и 40 кг карася (2000 штук).

В целях создания благоприятных условий для роста вселенной рыбы организован контроль соответствующими службами. Зарыбление осуществлено за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей – членов РГОО «БООР».

Кроме того, в РГОО «БООР» проинформировали о зарыблении Днепро-Брагинского водохранилища в Лоевском районе Гомельской области:

– В Днепро-Брагинское водохранилище вселено 649 кг щуки – 1800 штук.

Волпенское водохранилище было создано в 1955 году, используется в энергетике (Волповская ГЭС), для отдыха и любительского рыболовства. Площадь – 1,2 кв. км, длина – 5,6 км, максимальная глубина – 5,4 м, максимальная ширина – 0,9 км. Водятся лещ, окунь, плотва, щука. Гезгальское водохранилище расположено на реке Молчадь (в 9 км от устья) в 14 км к северу от города Дятлово. Построено в 1950–1960-е годы, площадь – 1,2 кв. км, длина – 2,5 км, максимальная ширина – 1 км, максимальная глубина – 4,5 м. Водятся лещ, окунь, плотва, щука. Юбилейное озеро находится возле города Гродно. На этом водоеме запрещен лов рыбы на дорожку с судов с двигателями, а также лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 на рыболова, под запретом и подводная охота. Водятся лещ, окунь, плотва, щука. Наконец, Днепро-Брагинское водохранилище было построено в 1986 году и расположено в районе деревень Рекорд, Восход, Бушатин Лоевского района, наполняется за счет стока реки Днепр. Длина – 4,5 км, максимальная ширина – 3 км, средняя глубина – 4,4 м. Водоем, именуемый в народе Лоевским морем, в прошлом году обрел новую жизнь: после четырехлетнего перерыва его вновь наполнили водой.Фото: сайт РГОО «БООР»