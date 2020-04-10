Немецкий судмедэксперт: опасность коронавируса намного преувеличена

Судмедэксперт из Германии Клаус Пюшель в интервью изданию Welt заявил, что опасность, которую представляет инфекция COVID-19, сильно преувеличена.

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Профессор, работающий в Гамбурге, уточнил, что каждый летальный случай в городе из-за коронавирусной инфекции сопровождался множественными заболеваниями у пациентов.

«У всех исследованных нами умерших людей были выявлены сопутствующие заболевания — рак, хронические заболевания легких, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, — цитирует Пюшеля БЕЛТА. — Некоторые были заядлыми курильщиками или имели высокую степень ожирения. В этих случаях вирус был лишь спусковым крючком, приведшим к летальному исходу».

Поэтому, убежден судебный медик, «опасность, которую представляет COVID-19, намного преувеличена».

«Убежден, что уровень смертности от коронавируса в годовой статистике даже не будет сильно заметен», — заключил Пюшель.