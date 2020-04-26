Не допустить паники, хранить спокойствие и беречь себя. Советы Лукашенко в борьбе с коронавирусом

В общении с жителями агрогородка Завойть Александр Лукашенко подчеркнул, что после пандемии коронавируса мир будет другим. При этом Глава государства отметил, что деревенские жители в этой ситуации находятся в выигрышном положении:

- Вы от этого далеки, и слава богу. И не надо вам особо париться на эту тему. Слава богу, что наша деревня подальше от этих разборок стоит. Но я уже сказал, что то ли еще будет. И где будем мы после этой беды?

Александр Лукашенко убежден, что в данном случае уместно говорить о переделе мира:

– Американцы, китайцы, где-то россияне, хотя не факт, могут и Россию поделить и разделить. Потому что такая Россия никому не нужна. Там кладовка, там все есть и все смотрят с завистью на эту Россию как бы ее разделить и забрать то, что там есть. С нами тоже быстро обойдутся. Россия может еще отбрыкнуться, у нее ядерное оружие есть, поэтому особо туда не влезут. А нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия.

Президент четко изложил последствия необдуманных действий в настоящий момент:

- Я сказал: люди думайте. Не торопитесь. Остановили экономику все, допустим. Кто быстрее всего поднимется? Тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы: газ, нефть и прочее. А остальные? Экономика стоит, ничего не производим, все, что есть – съели за 2 – 3 месяца. Тогда к нам придут и скажут: вот вам 5 миллиардов долларов для того, чтобы экономику раскрутить. Вон на тех рынках продадите молоко, мясо. Укажут нам, где продавать. Но за это вы будете делать то, что мы скажем. Не будете делать – помрете с голоду. Выбор какой? Или умереть с голоду, или без войны отдаться и уйти под протекторат, в подчинение богатым и сильным государствам.

По словам Главы государства, именно поэтому им было принято решение: экономику не останавливать:

- Предприятия должны работать. Все об меня ноги вытерли, и вы даже не верили: правильно я делаю или нет. А сейчас? А сейчас все начали шевелиться. Потому что даже европейцы богатые понимают, что о них тоже могут вытереть ноги. И знаете кто. По 400, по 600 человек в сутки умирает (в европейских странах – Прим. Ред.), начали шевелиться, начали работать. Да, надо же лицо сохранить. Надо же красиво из этого выйти и потихоньку выходить.

Однако и снятие карантина сегодня в странах, которые его ввели, чревато опасными последствиями. На этот счет Александр Лукашенко рассуждал так:

- Недавно я предупредил, и опять ученые согласились. Я предупредил по поводу этой изоляции. Я не принял решение изолировать людей. Во-первых, людей невозможно изолировать. Это не война. Если тревога, страшная тревога, люди сами спрячутся. Им только дай команду. Но люди не понимают что происходит. Вот попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. А мы же такие же как в России. Нас же не изолируешь. Да и ни где не смогли изолировать. Но что может получиться после изоляции? И это будет. Изолировали. Кто-то в изоляции болеет, выдергивают их, лечат, а все сидят в затхлых квартирах. Обессиленные, злые, расстроенные, запуганные. Сейчас их надо выпускать, надо снимать режим изоляции, а вирус бродит. Открыли ворота, люди вышли и они атакованы этим вирусом, который бродит. Получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, вторая волна их накроет.

Президент настоятельно просит людей позаботиться о себе и не затягивать с обращением к врачу, если почувствуют недомогание:

- Заболел кто-то, не дай бог, вот у вас, не тяните и вы будете через неделю здоровы. Если вы почувствовали хоть на мгновение, и это не только этого вируса касается, приболел, кашляете – немедленно к врачу. Врачи знают что делать. Или вас на самоизоляцию и дома лечить, или мы вас заберем и будем в больнице лечить. Губернатор это знает, он штаб возглавляет. Все знают. Надо делать все вовремя. Каждый человек должен поберечь себя.

Что касается управленческих решений, то ситуация контролируется и они будут приниматься адекватно складывающейся обстановке:

- Надо изолировать – будем изолировать. Надо вводить карантин – будем вводить карантин. Надо комендантский час – введем комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает в спину: давай карантин, Лукашенко такой сякой. Слушайте, люди добрые, да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости.

При этом президент подчеркивает, мы не отрицаем, что и у нас болеют люди. Однако предпосылок для радикальных действий нет:

- Мы же не закрыли страну. Мы не остановили производства. На Пасху и я, и люди ходили в церковь. На радоницу как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям, а не дай бог у кого-то дети погибли? Как я могу запретить? Я только могу рекомендовать, могу просить: поберегите себя. А как беречь, вы уже знаете.

И еще важнейший аспект – ни в коем случае не поддаваться панике:

- Я точно знаю, если бы мы создали панику, у нас бы была беда. Все размели, продуктов нет, ничего нет и купить ничего нельзя. Паника – страшное дело.

Между тем земля слухами полнится и кто-то коронавирус считает уже чуть ли не страшнее онкологии на последних стадиях. Президент советует хранить спокойствие:

- Глупость полная. Мы запугали людей. И коль у человека в голове, он кашлянул, температура чуть повысилась – у него паника. А паника ускоряет течение болезни. Усиливает болезнь. Поэтому надо идти от жизни. Нас когда-то чернобылем пугали. Мы пережили и живем. Переживем и это. Надо думать о будущем.

Фото: БЕЛТА

