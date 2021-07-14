Названы самые популярные в мире модные бренды

На первой строчке расположился итальянский дом моды Gucci. Он, к слову, возглавляет рейтинг уже не впервые. Во втором и третьем квартале в 2020 году бренд также располагался на первой позиции. Его успех модные эксперты связывают с совместной коллаборацией Gucci с брендом Balenciaga, а также съемкой рекламной кампании GucciBeloved с телеведущим Джеймсом Корденом и певцом Гарри Стайлсом.Известно, что на второй и третьей позициях в списке самых востребованных производителей одежды расположились Dior и Nike. В пятерку лидеров также попали бренды Louis Vuitton и Prada.В рейтинге и такие мировые бренды, как Balenciaga, Moncler, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Versace и Fendi, а также Burberry, Off-White, Alexander McQueen, Valentino, Loewe, Givenchy, Balmain, Jacquemus и Rick Owens.Напомним, рейтинг Lyst составляется одноименной платформой, которая специализируется на анализе потребительского поведения в индустрии моды.