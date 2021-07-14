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Названы самые популярные в мире модные бренды

Названы самые популярные в мире модные бренды

Стало известно, кто вошел в рейтинг платформы Lyst за второй квартал 2021 года как самый популярный модный бренд в мире. 


На первой строчке расположился итальянский дом моды Gucci. Он, к слову, возглавляет рейтинг уже не впервые. Во втором и третьем квартале в 2020 году бренд также располагался на первой позиции. Его успех модные эксперты связывают с совместной коллаборацией Gucci с брендом Balenciaga, а также съемкой рекламной кампании GucciBeloved с телеведущим Джеймсом Корденом и певцом Гарри Стайлсом. 

Известно, что на второй и третьей позициях в списке самых востребованных производителей одежды расположились Dior и Nike. В пятерку лидеров также попали бренды Louis Vuitton и Prada.

В рейтинге и такие мировые бренды, как Balenciaga, Moncler, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Versace и Fendi, а также Burberry, Off-White, Alexander McQueen, Valentino, Loewe, Givenchy, Balmain, Jacquemus и Rick Owens.

Напомним, рейтинг Lyst составляется одноименной платформой, которая специализируется на анализе потребительского поведения в индустрии моды.
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Фото: РЕЙТЕР
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