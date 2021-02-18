Заболевания суставов нередко возникают из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани. В программе "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус перечислили несколько продуктов, которые помогут облегчить симптомы и предотвратить возникновение проблемы.
Для предотвращения заболеваний суставов в первую очередь стоит больше употреблять в пищу льняного масла и рыбьего жира.
– Доказано, что эти полинасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в названных продуктах, снижают уровень воспаления в организме даже при инфекционных процессах. Употреблять нужно совсем чуть-чуть: 1 грамм льняного масла и 2 грамма рыбьего жира, – отметил Андрей Продеус.
С заболеваниями суставов не столкнутся еще и те, кто включит в рацион продукты, в составе которых есть грубое волокно.
– Оно помогает снижать воспалительные заболевания. Это действительно очень интересный феномен, который в основном завязан на том, что у нас нормализуется микробиота желудочно-кишечного тракта, который занимается регуляцией иммунного ответа и воспаления. Чемпионом по грубому волокну являются кукурузные отруби. В сутки необходимо 30 граммов этого продукта, – подчеркнул иммунолог.
Грубое волокно, по словам медика, также содержится в чечевице (необходимо 80 граммов в сутки) и семенах чиа (нужно 65 граммов в сутки).
Не менее важен для суставов и перец чили.
– В любом перце есть капсаицин, а в перце чили его достаточно много, человеку хватает буквально 5 граммов. При различных болях мы рекомендовали всегда перцовый пластырь. Понятно, что местно капсаицин действует как обезболивающее. Он истощает рецепторы, которые передают сигнал боли. Но, как выяснилось, при применении перорально, то есть в виде продуктов питания или концентрата капсаицина, тоже снижается системное воспаление, – заключил Андрей Продеус.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
985
Названы лучшие продукты для здоровья суставов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter