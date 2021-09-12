Назван самый полезный способ приготовления картофеля

Получить максимум пользы от картофеля можно в том случае, если приготовить его с кожурой. Об этом в эфире программы “О самом главном” рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
Картофель является одним из самых популярных гарниров. Многие считают этот овощ вредным для фигуры, поскольку в нем содержится много крахмала. К тому же у картофеля высокий гликемический индекс - показатель, который говорит о том, с какой скоростью съеденные человеком продукты повышают уровень сахара в крови. Вместе с тем овощ невероятно полезен для здоровья при употреблении с кожурой.
- Витамины, микроэлементы и другие полезные вещества содержатся в кожуре, - обратил внимание врач и добавил, что это касается не только картофеля, но и некоторых других продуктов.
Так, например, медик уточнил, что цельнозерновой хлеб специалисты советуют употреблять именно по этой причине. В его составе - мука грубого помола, а значит все полезные вещества, находящиеся в цельном зерне.
Вместе с тем Александр Мясников добавил, что при очищении, например, зерна или картофеля, калорийность продуктов возрастает, поскольку в них содержится много крахмала, а кожура вреда для фигуры не несет.
- Вся польза картошки находится к кожуре. Кстати, этот овощ является достаточно малокалорийным продуктом. Просто картофель имеет высокий гликемический индекс, поэтому людям со склонностью к полноте его есть не надо, - заключил врач.
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