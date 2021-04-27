Медицинское обследование бывает вредно для здоровья человека, когда речь идет об облучении. Компьютерная томография представляет серьезную угрозу, поскольку увеличивает шансы развития онкологии. Об этом в программе "О самом главном" заявил Александр Мясников – российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий.
По словам врача, КТ необходимо проходить с целью раннего обнаружения развития рака. Однако злоупотреблять процедурой опасно, так как она может спровоцировать онкологию. КТ, как отметил медик, проводится строго по рекомендации специалиста.
– Процедура увеличивает риск развития рака. У детей, к примеру, даже разовая компьютерная томография головы резко увеличивает риски онкологических заболеваний мозга, – предупредил Александр Мясников.
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Назван фактор, повышающий вероятность развития рака мозга
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