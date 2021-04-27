Назван фактор, повышающий вероятность развития рака мозга

По словам врача, КТ необходимо проходить с целью раннего обнаружения развития рака. Однако злоупотреблять процедурой опасно, так как она может спровоцировать онкологию. КТ, как отметил медик, проводится строго по рекомендации специалиста.предупредил Александр Мясников.