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  2. Назаренко: за весь период протестов из войск не ушел никто

Назаренко: за весь период протестов из войск не ушел никто

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор Юрий Назаренко во время интервью в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».

Фото из архива

– Ни один солдат, ни один контрактник не ушел из войск за период протестов, – отметил первый замминистра. 

Юрий Назаренко добавил, что командиры в то время, наоборот, сообщали о высоком уровне дисциплины личного состава. 

– Люди  сплотились, и разжать нас какими-то клещами было невозможно, – сказал он. – Мы не боремся с врагом, мы должны создавать все условия, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности. 

 Вспоминая непростой 2020 год, Назаренко рассказал:

– Мне предлагали не выводить войска на улицы, немного придержать времени для перекрытия каких-либо блокировок улиц и площадей. Но я сделал то, что должен был. Эти качества должны быть у человека, который носит погоны. Думаю, я поступил правильно. 

С ноября 2020 года Юрий Назаренко занимает должность первого заместителя  министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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