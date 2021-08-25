Назаренко: за весь период протестов из войск не ушел никто

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– отметил первый замминистра.Юрий Назаренко добавил, что командиры в то время, наоборот, сообщали о высоком уровне дисциплины личного состава.– сказал он.Вспоминая непростой 2020 год, Назаренко рассказал:С ноября 2020 года Юрий Назаренко занимает должность первого заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности.