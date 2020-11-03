Найдены новые мутации коронавируса

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Еще во время первой волны пандемии мутация D614G, затрагивающая S-белок, наблюдалась у 71% пациентов с коронавирусом в Хьюстоне. Уже с наступлением второй волны этот показатель дошел до 99,9%. Причем мутация распространилась среди пациентов во всем мире.Ученые Университета штата Техас проанализировали различные генетические варианты S-белка вируса, чтобы определить его стабильность. Они установили: D614G не сказывается на патогенности вируса. Исследователи выявили признаки естественного отбора, что и указывает на внушительную приспособленность вируса. Таким образом, D614G может повышать заразность SARS-CoV-2.Лабораторные эксперименты показали, что как минимум одна новая мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое люди естественным образом вырабатывают для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2. Ученые считают, что эта особенность может позволить варианту вируса обмануть иммунитет.По итогам исследования было обнаружено 285 мутаций, но многие из них не влияют на тяжесть заболевания и не демонстрируют способность избегать вакцин первого поколения и терапевтических препаратов антител.