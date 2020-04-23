Научно-технологический парк Гродненского университета имени Янки Купалы расширяет производство средств индивидуальной защиты

Как сообщила sb.by пресс-секретарь университета Ольга Кишкель, были продемонстрированы две готовые модели средств защиты. И они нацелены на разные стадии противодействия коронавирусной инфекции. Немаловажно, что работать команда разработчиков (а это специалисты из разных областей) может удаленно, без привязки к какому-то конкретному месту.Директор компании Павел Кривенко уточняет:Следует добавить, что под каждый тип медицинского направления продукция может модифицироваться.Фото: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы