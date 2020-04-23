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  2. Научно-технологический парк Гродненского университета имени Янки Купалы расширяет производство средств индивидуальной защиты

Научно-технологический парк Гродненского университета имени Янки Купалы расширяет производство средств индивидуальной защиты

Подписан договор с компанией «ЛИРА и Ко». Это уже 10-й резидент технопарка Купаловского университета. Он занимается разработкой средств, которые будут полезны для текущей эпидемиологической ситуации в мире. 




Как сообщила sb.by пресс-секретарь университета Ольга Кишкель, были продемонстрированы две готовые модели средств защиты. И они нацелены на разные стадии противодействия коронавирусной инфекции. Немаловажно, что работать команда разработчиков (а это специалисты из разных областей) может удаленно, без привязки к какому-то конкретному месту.


Директор компании Павел Кривенко уточняет:

— Разработан бесконтактный многоразовый респиратор. Модель полностью герметизирует область головы. Ее не нужно надевать на лицо. Кроме того, создан и защитный костюм. И поскольку врач-реаниматолог находится в нем до двенадцати часов, то продукцию мы предварительно тщательно тестируем. 

Следует добавить, что под каждый тип медицинского направления продукция может модифицироваться.  

Фото: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
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