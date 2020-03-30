Нацбанк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по кредитным договорам юрлиц и физлиц, в том числе путем предоставления отсрочек (рассрочек), не увеличивать размер процентов за пользование кредитом. Соответствующее письмо регулятор направил банкам, пишет БЕЛТА.
Рекомендации даны в рамках принятия мер, направленных на оказание финподдержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
12
Национальный банк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по кредитам не увеличивать проценты
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...