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Национальный банк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по кредитам не увеличивать проценты

Нацбанк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по кредитным договорам юрлиц и физлиц, в том числе путем предоставления отсрочек (рассрочек), не увеличивать размер процентов за пользование кредитом. Соответствующее письмо регулятор направил банкам, пишет БЕЛТА.


Рекомендации даны в рамках принятия мер, направленных на оказание финподдержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов.

Фото: архив БЕЛТА
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