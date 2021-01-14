Нацбанк объяснил причины превышения прогноза по инфляции в 2020 году

Обзор инфляции опубликован на сайте Нацбанка.
«Превышение прогнозного параметра по итогам года обусловлено ослаблением белорусского рубля, ухудшением экономических настроений и ростом инфляционно-девальвационных ожиданий, а также шоками предложения на отдельные продовольственные товары», – сказано в сообщении Нацбанка.
В декабре прошлого года годовой прирост потребительских цен превысил установленный целевой параметр (не более 5%) и составил 7,4%. При этом базовая инфляция по итогам 2020-го составила 7,1%. Что касается потребительских цен, они в декабре выросли на 1,23%.
Фото: БЕЛТА
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