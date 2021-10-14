«Нас объединяет история и вера»: БРСМ подвел итоги акции «Восстановление святынь Беларуси»

В день Покрова Пресвятой Богородицы и День матери активисты БРСМ подвели итоги республиканской межконфессиональной акции «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера».





На территории Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи высадили саженцы яблони, а также обновили рисунок на дизайнерской скамье, установленной три года назад во время акции «Время добра». В трудовом почине поучаствовал и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов:

– Помогая восстанавливать и облагораживать территорию святых мест, мы вносим вклад в будущее. Важно сохранять традиции, веру во Всевышнего. Ведь с верой и духовностью формируется морально-нравственный облик человека. Все трагические ситуации происходят в том числе из-за недостатка такого воспитания. У молодых людей, которые работали в святом месте и общались со священнослужителями, закладываются правильные ценностные основы.





После трудовой акции волонтеры переместились в Храм-памятник и присоединились к межконфессиональному открытому диалогу «Нас объединяет история и вера». Протоиерей Федор Повный выступил с приветственным словом:

– Мы не стремимся оказать какое-то влияние на молодежь. Наша задача проста и понятна – показывать нашу веру, жизнь нашей церкви, межконфессиональные отношения. Если мы будем мирно устроены внутри, этот мир будет распространяться вовне. Если же внутри будет ад, как бы мы ни прикрывали его внешним лоском, он все равно будет выплескиваться наружу. Поэтому молодым людям важно понимать, что есть места, где они могут не только потрудиться, но и обогатиться духовно.





СПРАВКА

В Год народного единства республиканская межконфессиональная акция «Восстановление святынь Беларуси» прошла под слоганом «Нас объединяет история и вера». Волонтеры движения БРСМ «Доброе Сердце» совместно с представителями конфессий благоустроили 341 святыню: храмы, костелы, родники, памятники и обелиски.







































































