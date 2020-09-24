Нарукавные повязки, жилеты и разные цвета – рассказываем, как правильно выбрать фликеры

Завтра, 25 сентября, в Беларуси пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Он направлен на профилактику ДТП в темное время суток и пропаганду использования световозвращающих элементов. В преддверии мероприятия рассказываем, какие фликеры нужны пешеходам, а какие – велосипедистам и возчикам.
Как сообщили sb.by в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома, самый распространенный вид ДТП – это наезд на пешехода. При этом 55% таких происшествий случается по вине их самих. Это связано с разными факторами, один из которых – отсутствие у человека фликера вечером и ночью.
– По статистике, в более чем половине случаев наезды на пешеходов происходят в темное время суток – многие из них на загородных неосвещенных или плохо освещенных дорогах вблизи населенных пунктов, – рассказали в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома. – В таких условиях водители зачастую просто не имеют объективной возможности вовремя заметить идущего по дороге человека.
Для этого и нужны фликеры. Кстати, обзавестись ими нужно не только пешеходам – безопасность на дороге также касается велосипедистов и возчиков. Интересный факт: всем им понадобятся разные светоотражающие элементы, а кому-то пригодятся и дополнительные фонари.
Главное правило для пешехода – фликер должен быть спереди. Поэтому лучшим вариантом станет нарукавная повязка, в идеале – две. А вот световозвращателей для велосипеда нужно в два раза больше. Спереди на транспортное средство вешается белый фликер, сзади – красный, по бокам – оранжевые. Кроме того, самому велосипедисту нужны повязки на руки или жилет с отражающими свет вставками. Похожие требования действуют и для гужевого транспорта: спереди на нем должен быть прикреплен белый фликер, а сзади – красный. Самому возчику, как и велосипедисту, нужно надеть световозвращающие повязки или жилет.
– При движении по дороге в темное время суток и при ее недостаточной видимости на велосипеде или на гужевом транспортном средстве спереди должен быть включен фонарь, излучающий белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет, – уточнил заместитель начальника ОГАИ Ленинского РУВД Минска Евгений Казарин. – При этом водитель гужевого транспорта при выезде со второстепенной дороги на главную в темное время суток при недостаточной видимости дороги или в местах с ее ограниченной обзорностью обязан вести животное под уздцы.
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Нарукавные повязки, жилеты и разные цвета – рассказываем, как правильно выбрать фликеры
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Фото: Александр СТАДУБ