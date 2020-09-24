Нарукавные повязки, жилеты и разные цвета – рассказываем, как правильно выбрать фликеры

Как сообщили sb.by в, самый распространенный вид ДТП – это наезд на пешехода. При этом 55% таких происшествий случается по вине их самих. Это связано с разными факторами, один из которых – отсутствие у человека фликера вечером и ночью.– рассказали в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома. –Для этого и нужны фликеры. Кстати, обзавестись ими нужно не только пешеходам – безопасность на дороге также касается велосипедистов и возчиков. Интересный факт: всем им понадобятся разные светоотражающие элементы, а кому-то пригодятся и дополнительные фонари.Главное правило для пешехода – фликер должен быть спереди. Поэтому лучшим вариантом станет нарукавная повязка, в идеале – две. А вот световозвращателей для велосипеда нужно в два раза больше. Спереди на транспортное средство вешается белый фликер, сзади – красный, по бокам – оранжевые. Кроме того, самому велосипедисту нужны повязки на руки или жилет с отражающими свет вставками. Похожие требования действуют и для гужевого транспорта: спереди на нем должен быть прикреплен белый фликер, а сзади – красный. Самому возчику, как и велосипедисту, нужно надеть световозвращающие повязки или жилет.– уточнил. –