Известная британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в новом рекламном кампейне бренда Burberry.
На снимках 51-летняя манекенщица позирует в нарядах из новой коллекции: облегающий комбинезон, бикини с длинными завязками, костюм в пижамном стиле. Образы Кэмпбелл дополнили крупные украшения из золотистого металла, панамы-зюйдвестки и поясные сумки.
Все вещи из линейки украшены монограммой модного дома и выполнены в бело-сине-голубой гамме.
В описании к коллекции креативный директор Burberry Риккардо Тиши отметил, что наряды создают оптимистичное ощущение лета, чувство постоянного движения, волнения перед будущим. По его мнению, Наоми Кэмпбелл лучше всего символизирует этот период.
Снимки принадлежат фотографу Данко Штайнеру, который уже не первый год сотрудничает с британской маркой. За образ модели отвечали стилист Кэтрин Баба и визажист Адам Фляйшхауэр.
Фото: burberry.com
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Наоми Кэмпбелл стала героиней новой рекламной кампании Burberry
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