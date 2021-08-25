На Землю обрушилась мощная магнитная буря: ее пик ожидается 26 августа

В конце августа американские ученые зафиксировали серьёзное возмущение геомагнитного поля. Магнитная буря началась вечером 24 августа, ее влияние будет ощущаться еще несколько дней. Как сообщает американское ведомство NOAA, пик бури прогнозируется на четверг, 26 августа.
Сегодня днем индекс геомагнитной активности будет на уровне четырех. Это говорит о том, что состояние магнитосферы будет спокойным. Возможна всего лишь слабая буря. Ситуация изменится к вечеру: люди могут почувствовать себя плохо и заметить снижение работоспособности.
Завтра, 26 августа магнитная буря достигнет пика: метеочувствительным людям рекомендовано более внимательно следить за состоянием здоровья.
В момент пика магнитной бури лучше всего отказаться от серьезных физических нагрузок. Комнаты нужно постоянно проветривать. Не стоит употреблять слишком калорийные и солёные продукты, не нужно употреблять спиртное и кофе.
Фото: ria.ru