На трассе М1 при столкновении легковушки с лосем пострадали водитель и пассажир, сообщается в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.
В ночь с 22 на 23 апреля на 386-м километре автодороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации произошло ДТП.
– 60-летний житель Витебска, двигаясь на автомобиле "Мерседес-Бенц" со стороны Бреста в сторону границы России, совершил наезд на резко вышедшее на дорогу животное. Водитель и пассажир с травмами были доставлены в медучреждение. По факту аварии проводится проверка, – пояснили в милиции.
Также отмечается, что от внезапного появления дикого животного на дороге не застрахован никто. Зверь может выскочить из леса, передвигаться вдоль проезжей части, внезапно сделать прыжок на противоположную сторону дороги. Проезжая мимо лесных массивов, следует быть внимательными и осторожными, особенно в темное время суток. Увидев вблизи дороги или на проезжей части животное, следует снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства и включить аварийную световую сигнализацию, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения.
УВД Минского облисполкома
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На трассе М1 легковушка врезалась в лося – пострадали водитель и пассажир
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