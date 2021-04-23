На трассе М1 легковушка врезалась в лося – пострадали водитель и пассажир

В ночь с 22 на 23 апреля на 386-м километре автодороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации произошло ДТП.– пояснили в милиции.Также отмечается, что от внезапного появления дикого животного на дороге не застрахован никто. Зверь может выскочить из леса, передвигаться вдоль проезжей части, внезапно сделать прыжок на противоположную сторону дороги. Проезжая мимо лесных массивов, следует быть внимательными и осторожными, особенно в темное время суток. Увидев вблизи дороги или на проезжей части животное, следует снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства и включить аварийную световую сигнализацию, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения.УВД Минского облисполкома