На трассе М-1 горел грузовик с кислородными баллонами. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД Минщины.
– 2 августа около 17:00 в Центр оперативного управления Дзержинского РОЧС поступил тревожный звонок с трассы М-1 Брест – Минск – граница Российской Федерации. Звонивший мужчина сообщил, что на 300-м км автодороги, на границе Дзержинского и Столбцовского районов, горит грузовая "Газель", в кузове которой находится 24 баллона с кислородом, – прокомментировали в милиции.
На место происшествия были направлены четыре пожарные машины. Спасатели ликвидировали возгорание примерно за пять минут. Огонь практически уничтожил автомобиль, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, Дзержинским РОВД проводится проверка.
Фото: Telegram-канал УВД Минского облисполкома
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На трассе М-1 горел грузовик с кислородными баллонами
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