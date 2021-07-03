На телеканале ОНТ рассказали некоторые подробности антитеррористической операции белорусских спецслужб

О том, что в Беларуси вскрыты «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, Президент Александр Лукашенко заявил накануне на торжественном собрании в честь Дня Независимости. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Поджог, подрыв и убийство – такие зверства планировали кураторы из-за рубежа и едва не осуществили задуманное. По словам Главы государства, координаторами выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Был создан Telegram-ресурс «Отряды самообороны Беларуси», в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. Владелец чата - гражданин Германии господин Д. Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа - гражданин Российской Федерации Дудников.
Как рассказали в эфире телеканала ОНТ, и Хоффман, и Дудников – администраторы радикальных телеграмм-чатов. Кураторы. Пропаганда насилия, выход на протесты, методички по изготовлению коктейлей Молотова, а еще обучение новичков и координация участников. Некоторые из них готовы поджигать и взрывать.
Александр Лукашенко заявил, что буквально недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Исполнительница - Наталья Матвеева (позывной «Октавия) перехвачена группой «Альфа», арестована и дает показания.
В эфире телеканала была продемонстрирована запись ее слов с одним из соратников:
- Знаешь, чего я хочу? Я хочу устроить диверсию. Смотри, у нас леса вырубаются? Вырубаются. Чем? Техникой, не топорами же. Вывести ее из строя, сжечь, заснять и выложить видео, что это сделала ОГСБ.
Эти «отряды самообороны» также пытались в июне подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Для этого Хоффман, опять же из Германии, сформировал боевую группу из граждан Беларуси. Из Украины доставили взрывные устройства, боевые пистолеты, радиостанции, дымовые шашки. Теракт не удался, радикалы были задержаны. Одного из них, по фамилии Глотов, у которого при себе был боевой пистолет, задержали в Гомельской области.
Сейчас фигуранты дают признательные показания. Как и еще один радикал Сосновский – ему Хоффман поручил организовать покушение на тележурналиста Григория Азарёнка.
Последствия для задержанных предсказуемы, констатировали журналисты ОНТ. А вот как поведут себя власти Германии, Литвы, США, Польши – стран, откуда шло управление этими акциями? Беларусь предоставит всю необходимую информацию и доказательства. Отрицать не получится, а вот признают ли очевидное? Уже завтра в эфире телеканала обещают новые подробности.
Фото: БЕЛТА
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На телеканале ОНТ рассказали некоторые подробности антитеррористической операции белорусских спецслужб
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