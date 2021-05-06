Вчера, 5 мая, во время съемок сюжетов «Будни Брестской крепости» на острове Пограничном был найден боевой арсенал. Официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев рассказал:
Фото носит иллюстративный характер
– Найдены немецкие боеприпасы времен Второй мировой войны – четыре минометные мины, два артиллерийских снаряда, взрыватель от минометной мины, взрыватель от артснаряда, граната и патроны. На место была вызвана саперно-пиротехническая группа войсковой части 5526. Боеприпасы вывезены и в настоящий момент уничтожены.
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На острове Пограничном в Брестской крепости найден боевой арсенал – мины, снаряды и патроны
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