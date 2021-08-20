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На Камчатке турист сорвался с вулкана

На Камчатке турист сорвался с высоты на вулкане Толбачик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. 

Фото: pixabay.com

Спасателям поступил звонок от мужчины, который рассказал, что они с другом совершали восхождение на вулкан и на высоте примерно 800 метров его товарищ сорвался с уступа. В результате падения турист получил травму головы, и ему необходима немедленная эвакуация. 

Работники МЧС вместе с медиками вылетели на место происшествия на вертолете Ми-8. Они приземлились в 300 метрах от пострадавшего. Мужчину доставили в больницу.

Вулкан Плоский Толбачик находится в Усть-Камчатском районе.
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