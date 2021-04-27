На базе БГУИР создан центр поддержки технологий и инноваций

Центр поддержки технологий и инноваций создан на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщили в пресс-службе вуза.
– Ректор университета Вадим Богуш и генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов подписали соответствующее соглашение, – проинформировали в пресс-службе.
Центр призван обеспечить обучающимся и представителям профессорско-преподавательского состава онлайн-доступ к патентным и непатентным базам данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, Евразийской патентной организации и Национального центра интеллектуальной собственности.
– Открытие Центра поддержки технологий и инноваций – знаковое событие для университета, – отметил Вадим Богуш. – Доступ к постоянно обновляющейся структурированной патентной информации по объектам интеллектуальной собственности дает значительное преимущество во времени при формировании собственных разработок и обеспечивает их патентную чистоту. Убежден, что это только начало нашего сотрудничества с Национальным центром интеллектуальной собственности. БГУИР станет практической площадкой для отработки идей, которые будут развивать науку и приумножать компетенции наших ученых и преподавателей.
В свою очередь Владимир Рябоволов заметил, что это уже четвертый ЦПТИ в Беларуси, созданный на базе учреждений высшего образования:
– При этом ЦПТИ БГУИР – наиболее знаковый и востребованный проект, так как большинство исследований, проводимых в университете, относятся к пятому и шестому технологическим укладам и нацелены на развитие и применение наукоемких, или высоких, технологий. Такое сотрудничество перспективно не только для БГУИР, но и для нас. Мы должны получать ответную реакцию на наши теоретические разработки, которые могут стать одним из инструментов стимулирования процесса коммерциализации инноваций.
Для пользующихся услугами центра будут проводиться консультации по применению законодательства в сфере интеллектуальной собственности, оказываться помощь в патентном поиске. В рамках деятельности новой структуры также планируются совместные конференции и семинары для пропаганды и популяризации вопросов, связанных с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности. В работе центра будут задействованы сотрудники отдела научно-технической информации научно-исследовательской части БГУИР и библиотека, на базе которых уже созданы рабочие места с доступом ко всем патентным ресурсам. В перспективе – использование аналитической информации и построение «исследовательских» карт, которые будут положены в основу развития научно-исследовательской деятельности вуза.
Фото: www.ncip.by
Опубликовано:
422
На базе БГУИР создан центр поддержки технологий и инноваций
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter