На 29 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и гололеда

Будет облачно. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). По востоку гололед, ночью местами сильные осадки. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный 5–10 метров в секунду, во многих районах порывы до 15–20 метров. Столбики термометров ночью будет колебаться в диапазоне от -3 °С до +3 °С, по западу дойдет до +5 °С, а днем ожидается 0…+5 °С, по западу до 8 градусов тепла.В среду, 30 декабря, облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные осадки, главным образом дождь. Ночью и утром слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью составит -2…+4 °С, а днем будет 1–6 градусов со знаком плюс, по югу до 8 градусов тепла.В четверг, 31 декабря, будет преобладать облачная погода. Временами осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 5–10 метров в секунду. Ночью прогнозируется -1…+6 °С, днем – 2–8 градусов тепла.