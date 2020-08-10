Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента Беларуси, информирует пресс-служба ЕЭК.
Фото: архив БЕЛТА
«Ваш убедительный успех свидетельствует о вашем высоком авторитете в стране и большом доверии со стороны населения, – говорится в поздравительной телеграмме. – Убежден, что ваш огромный опыт международной и государственной деятельности, политическая и человеческая мудрость еще на долгие годы обеспечат успешное развитие Беларуси и Евразийского экономического союза».
Председатель Коллегии ЕЭК также пожелал Александру Лукашенко «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых масштабных достижений на благо белорусского и других братских народов Евразии».
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Мясникович поздравил Лукашенко с победой на выборах
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