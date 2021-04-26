Женщинам после 40 лет обязательно сделать маммографию, поскольку в этом возрасте крининговый рентгенологический метод инструментальной диагностики даст наиболее достоверный результат по своевременному выявлению опухоли молочной железы. Об этом в программе "О самом главном" рассказал Александр Мясников – российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий.
По словам специалиста, данная рекомендация касается женщин, у которых нет наследственной предрасположенности к раку молочной железы и генетических мутаций. Если подобные проблемы есть, пройти обследование стоит как можно раньше.
– Чем позже женщины без наследственной предрасположенности к раку молочной железы пройдут маммографию, тем более достоверным будет результат. Во многих странах рекомендуется обследоваться в возрасте 40 лет. Однако результат в таком случае не будет точным. Поэтому в большинстве стран маммографию советуют проходить после 45 и даже 50 лет, – резюмировал Александр Мясников.
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Мясников объяснил, как женщинам после 40 лет обнаружить рак на ранней стадии
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