Первые дни работы 28-й Минской международной книжной выставки-ярмарки показали: стремительный переход на цифру не потеснил читательский интерес к печатному слову. Яркие, запоминающиеся стенды, роскошные издания, десятки интереснейших мероприятий, посетители разного возраста и социального статуса — все это еще одно подтверждение тому, что, несмотря на вызовы времени, даже такие серьезные, как коронавирус, книга по-прежнему желанный друг в наших домах.
Читали, читаем и будем читать!
Как изменились читательские предпочтения, готов ли к этому оказался книжный бизнес и как на него повлияла пандемия? Ситуацию изучил корреспондент «Р».
Тиражи стремятся вверх
Разбираться в сути дела начинаем с первоисточников — белорусских издательств, ежегодно радующих читателей книжными новинками. Лариса Языкович, главный редактор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки», отмечает, что провальным прошлый год не стал, несмотря на опасения, связанные с пандемией и некоторым снижением спроса на книги:
— Многие новинки раскупили за полгода. Так что книга по-прежнему актуальна.
С этим мнением солидарна и директор этого же издательства Ольга Ванина. По ее словам, тиражи и количество новинок в 2020 году оказались выше, чем в 2019-м. Пандемия повлияла на каналы потребления и распространения литературы: стало меньше возможностей проводить встречи с читателями. Зато увеличились продажи через интернет-магазины.
Ольга Ванина
— Вся литература, которую мы издаем, востребована, — утверждает Ольга Ванина. — При выпуске той или иной книги мы грамотно рассчитываем тираж, чтобы она действительно была выкуплена, а не лежала на складе.
Издательство продолжает работать над основательными проектами и многотомными энциклопедиями, которые выпускаются в течение нескольких лет. В этом году планируется выход томов, подготовленных совместно с коллективами Национальной академии наук. Например, свет увидит книга под рабочим названием «Живые памятники», в которой описаны уникальные деревья, расположенные по всей Беларуси, и исторические события, связанные с ними.
В топе — история страны
В проверенном направлении движется и издательство «Мастацкая лiтаратура»: как всегда, издает новые книги, знакомит читателей с произведениями белорусских авторов. Главный редактор издательства Виктор Шнип подтверждает: личных контактов с читателем стало меньше. Некоторой компенсацией является интернет: сайт, онлайн-встречи, презентации новых книг через СМИ помогают получать ответную связь.
— В условиях коронавируса все чего-то опасаются, но эти опасения исчезают благодаря желанию прочитать что-то новое, — делится наблюдениями Виктор Шнип. — Жизнь не остановилась, читательский спрос остался на прежнем уровне. Люди без культуры и чтения книг долго не проживут. Это духовный хлеб, который нужен не меньше того, что пекут из муки.
По словам моего собеседника, сегодня людей в первую очередь интересует история нашей страны. И документалистика, и художественные произведения, по которым легче запоминать ход событий. Ведь история Беларуси не менее интересна, чем других государств, она тоже богата на разные события: белорусы всегда любили путешествовать, участвовали в важных исторических событиях, много сделали для других стран.
А вот спрос на поэзию упал, хотя ее читатель никуда не исчез. Виктор Шнип объясняет это тем, что в недавнем прошлом поэты издавали книги без редактуры за личные средства. Человек, ранее нигде не публиковавший свои стихи, выпускал книжку и мнил себя поэтом. А взыскательный читатель покупал ее и разочаровывался.
Хорошо раскупаются книги, адресованные юным читателям. Авторы не успевают писать для детей что-то новое. Понимая это, издательство переиздает признанную классику.
Внимание к национальному контенту
По словам директора издательства «Беларусь» Сергея Пешина, читательский спрос немного снизился, но больших проблем для издательского бизнеса нет.
Сергей ПЕШИН.
Общая направленность издательства «Беларусь» — выпуск книг о культуре, истории и искусстве, то есть выпуск научно-популярной литературы. Последние годы значительное внимание уделялось путеводителям, фотоальбомам. Из-за пандемии и закрытия границ спрос на туристическую литературу уменьшился, тиражи упали. Таких изданий сейчас выпускают меньше. Их сменила социально-политическая литература, направленная на разъяснение разных точек зрения жизни нашего общества, и более фундаментальные издания.
— Мы концентрируемся на белорусском национальном контенте, потому что конкурировать на рынке переводной литературы и классики при российских предложениях не получится, там все заполнено, — рассказывает Сергей Пешин. — В России объемнее тиражи, соответственно цена более конкурентоспособна. Нам к ним тяжелее пробиться. Мы это понимаем, ищем другие варианты развития бизнеса. Одним из таких является заказная литература. Например, к 30-летию чернобыльской катастрофы выпускали книгу «Чернобыль. Хроника мужества».
Двадцать книг в одни рукиУзнать, каково положение дел у хранителей тысяч фолиантов, мы приезжаем в Минскую областную библиотеку имени Пушкина. Здесь подтверждают: читать меньше не стали.
— Приходят реже, но берут больше, — делится заведующая отделом абонемента библиотеки Вероника Анацко. — В связи с пандемией мы решили выдавать больше книг за одно посещение. Если раньше лимит был шесть книг, то сейчас количество не ограничено.
Вероника АНАЦКО, заведующая отделом межбиблиотечного абонемента Минской областной библиотеки имени А. С. Пушкина.
По словам библиотекаря, теперь люди сразу берут до 20 книг. И если человек не успевает до дедлайна сдать книгу (томики выдают на 30 дней), то продлить абонемент можно по телефонному звонку. Раньше нужно было приходить и продлевать лично.
— По сути, спрос на книги не изменился, — рассказывает Вероника. — У нас хороший книжный фонд, с постоянными поступлениями. Читатели, как правило, хотят новые книги. Классику берут меньше, хоть и спрашивают, в особенности молодежь. Также девушки и парни интересуются психологией и философией. Люди пожилые приходят либо за легкими книгами для отдыха, либо, наоборот, за чем-то серьезным. Все посетители любят новинки белорусских авторов и томики, оформленные необычным образом.
Ярмарок краскиА что сейчас на книжных ярмарках? Ночная еженедельная выставка на манеже легкоатлетического комплекса «Динамо», существующая уже 26 лет, в прошлом году впервые за свою историю на полгода прекратила деятельность.
— С апреля по сентябрь мы не работали, за это время продавцы успели найти другие места и не вернулись, — рассказывает администратор ночной книжной ярмарки Ольга Кучинская. — Арендаторов стало на 40 процентов меньше. На данный момент занято только 113 мест, хотя до апреля их было около 170. Сейчас постоянные клиенты приезжают, но видят, что ярмарка полупустая, и ищут другие пути покупки. Ведь интерес к книгам никуда не делся.
Продавец постоянной ярмарки «Мир книг», базирующейся в торговом центре «Столица», Марина Драгун не считает 2020 год особенно сложным. Были незначительные проблемы с поставками из-за закрытых границ, но недлительные.
Марина ДРАГУН.
Марина Драгун продает книги шесть лет, до этого работала в библиотеке:
— Постоянные клиенты отслеживают все книжные новинки, приходят регулярно. Каждый четвертый-пятый покупатель заглядывает без определенной цели и спрашивает, что почитать: рассказывает о своем настроении, насущных проблемах и просит совета. Многие воспринимают книгу как лекарство, чтобы отвлечься или разобраться в каком-то вопросе. Кто-то за одной книгой забегает, а кто-то и с целым пакетом уходит.
По наблюдениям Марины, запросы разные — от современной прозы до белорусских авторов. Из последних самые востребованные — Короткевич и Быков. Меньше покупают дорогие книги и коллекционные издания. Раньше за хорошую книгу с мелованными страницами в большом формате готовы были отдать большие деньги. А сейчас востребованы бюджетные издания.
Посетители любят новинки белорусских авторов.
Покупка по любой ценеГлавный книжный ретейлер страны сеть магазинов «Белкнига» во время пандемии привлекала покупателей выгодными предложениями, постоянным обновлением ассортимента и оперативной работой интернет-магазина.
— Мы заметили снижение посещаемости только в категории пожилых покупателей, молодежь и люди среднего возраста остались, даже стали ходить больше, — замечает ведущий товаровед книжного магазина «Светоч» Виктория Кецко. — Наплывы покупателей, как правило, в преддверии праздников и в выходные. В субботу и воскресенье выручка увеличивается в три раза. Сеть «Белкниги» широкая, в каждом районе есть филиал в шаговой доступности. Поэтому люди постарше пользовались справкой «Белкниги», узнавали, где ближайший магазин, и шли туда.
Если до прихода коронавируса магазин проводил презентации, то с наступлением пандемии изменился их формат: онлайн-встречи снимали и выкладывали ролики в сети. Проходили и выставки от белорусских издательств на территории филиалов «Белкниги».
Ведущий товаровед акцентирует внимание на том, что в последнее время пользуется спросом белорусскоязычная литература:
— Сегодня мы видим много переизданий Короткевича, Мележа, Шамякина и других белорусских авторов. Много новинок, в том числе сказок и детской литературы, на белорусском. Читателей подкупают хорошие иллюстрации, бумага, качество печати. За этими книгами приходят и заранее оставляют заказы, если издательство анонсирует новинку до поступления в продажу.
Сказать, что какой-то жанр утратил популярность, специалист не берется.
Цены в магазине — на любой кошелек. Например, на классику скидки доходят до 50—60 процентов. Не многие торговые точки в центре Минска могут позволить такие скидки. И благодаря этому заметна тенденция роста покупок. По мнению ведущего товароведа, офлайн-магазины привлекают много людей, потому что мы привыкли к бумажным книгам, следим за новинками и тенденциями. Хотя и интернет-заказы с доставкой на дом пользуются популярностью. Благодаря пандемии увеличился спрос на заказы по почте. В прошлом году «Белкнига» отправляла посылки с книгами даже в Канаду.
Так что, изучив ситуацию на книжном рынке, для себя я сделал вывод: шуршащие страницы ничто не заменит, бумажные книги по-прежнему востребованы и любимы. Читали, читаем и будем читать!
grudnitskiy@sb.by