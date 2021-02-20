Первые дни работы 28-й Минской международной книжной выставки-ярмарки показали: стремительный переход на цифру не потеснил читательский интерес к печатному слову. Яркие, запоминающиеся стенды, роскошные издания, десятки интереснейших мероприятий, посетители разного возраста и социального статуса — все это еще одно подтверждение тому, что, несмотря на вызовы времени, даже такие серьезные, как коронавирус, книга по-прежнему желанный друг в наших домах.







Читали, читаем и будем читать!



Тиражи стремятся вверх

Разбираться в сути дела начинаем с первоисточников — белорусских издательств, ежегодно радующих читателей книжными новинками. Лариса Языкович, главный редактор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки», отмечает, что провальным прошлый год не стал, несмотря на опасения, связанные с пандемией и некоторым снижением спроса на книги:

— Многие новинки раскупили за полгода. Так что книга по-прежнему актуальна.

С этим мнением солидарна и директор этого же издательства Ольга Ванина. По ее словам, тиражи и количество новинок в 2020 году оказались выше, чем в 2019-м. Пандемия повлияла на каналы потребления и распространения литературы: стало меньше возможностей проводить встречи с читателями. Зато увеличились продажи через интернет-магазины.





Ольга Ванина

В топе — история страны

Виктор ШНИП.

Виктор ШНИП.

В проверенном направлении движется и издательство «Мастацкая лiтаратура»: как всегда, издает новые книги, знакомит читателей с произведениями белорусских авторов. Главный редактор издательства Виктор Шнип подтверждает: личных контактов с читателем стало меньше. Некоторой компенсацией является интернет: сайт, онлайн-встречи, презентации новых книг через СМИ помогают получать ответную связь.

Внимание к национальному контенту

По словам директора издательства «Беларусь» Сергея Пешина, читательский спрос немного снизился, но больших проблем для издательского бизнеса нет.







Сергей ПЕШИН.



— Мы концентрируемся на белорусском национальном контенте, потому что конкурировать на рынке переводной литературы и классики при российских предложениях не получится, там все заполнено, — рассказывает Сергей Пешин. — В России объемнее тиражи, соответственно цена более конкурентоспособна. Нам к ним тяжелее пробиться. Мы это понимаем, ищем другие варианты развития бизнеса. Одним из таких является заказная литература. Например, к 30-летию чернобыльской катастрофы выпускали книгу «Чернобыль. Хроника мужества».



Двадцать книг в одни руки

— Приходят реже, но берут больше, — делится заведующая отделом абонемента библиотеки Вероника Анацко. — В связи с пандемией мы решили выдавать больше книг за одно посещение. Если раньше лимит был шесть книг, то сейчас количество не ограничено.





Вероника АНАЦКО, заведующая отделом межбиблиотечного абонемента Минской областной библиотеки имени А. С. Пушкина.



— По сути, спрос на книги не изменился, — рассказывает Вероника. — У нас хороший книжный фонд, с постоянными поступлениями. Читатели, как правило, хотят новые книги. Классику берут меньше, хоть и спрашивают, в особенности молодежь. Также девушки и парни интересуются психологией и философией. Люди пожилые приходят либо за легкими книгами для отдыха, либо, наоборот, за чем-то серьезным. Все посетители любят новинки белорусских авторов и томики, оформленные необычным образом.

Ярмарок краски

Продавец постоянной ярмарки «Мир книг», базирующейся в торговом центре «Столица», Марина Драгун не считает 2020 год особенно сложным. Были незначительные проблемы с поставками из-за закрытых границ, но недлительные.





Марина ДРАГУН.



По наблюдениям Марины, запросы разные — от современной прозы до белорусских авторов. Из последних самые востребованные — Короткевич и Быков. Меньше покупают дорогие книги и коллекционные издания. Раньше за хорошую книгу с мелованными страницами в большом формате готовы были отдать большие деньги. А сейчас востребованы бюджетные издания.





Посетители любят новинки белорусских авторов.



Покупка по любой цене





Хорошо раскупаются книги, адресованные юным читателям

Хорошо раскупаются книги, адресованные юным читателям

Если до прихода коронавируса магазин проводил презентации, то с наступлением пандемии изменился их формат: онлайн-встречи снимали и выкладывали ролики в сети. Проходили и выставки от белорусских издательств на территории филиалов «Белкниги».



— утверждает Ольга Ванина.Издательство продолжает работать над основательными проектами и многотомными энциклопедиями, которые выпускаются в течение нескольких лет. В этом году планируется выход томов, подготовленных совместно с коллективами Национальной академии наук. Например, свет увидит книга под рабочим названием «Живые памятники», в которой описаны уникальные деревья, расположенные по всей Беларуси, и исторические события, связанные с ними.— делится наблюдениями Виктор Шнип.По словам моего собеседника, сегодня людей в первую очередь интересует история нашей страны. И документалистика, и художественные произведения, по которым легче запоминать ход событий. Ведь история Беларуси не менее интересна, чем других государств, она тоже богата на разные события: белорусы всегда любили путешествовать, участвовали в важных исторических событиях, много сделали для других стран.А вот спрос на поэзию упал, хотя ее читатель никуда не исчез. Виктор Шнип объясняет это тем, что в недавнем прошлом поэты издавали книги без редактуры за личные средства. Человек, ранее нигде не публиковавший свои стихи, выпускал книжку и мнил себя поэтом. А взыскательный читатель покупал ее и разочаровывался.Хорошо раскупаются книги, адресованные юным читателям. Авторы не успевают писать для детей что-то новое. Понимая это, издательство переиздает признанную классику.Общая направленность издательства «Беларусь» — выпуск книг о культуре, истории и искусстве, то есть выпуск научно-популярной литературы. Последние годы значительное внимание уделялось путеводителям, фотоальбомам. Из-за пандемии и закрытия границ спрос на туристическую литературу уменьшился, тиражи упали. Таких изданий сейчас выпускают меньше. Их сменила социально-политическая литература, направленная на разъяснение разных точек зрения жизни нашего общества, и более фундаментальные издания.Узнать, каково положение дел у хранителей тысяч фолиантов, мы приезжаем в Минскую областную библиотеку имени Пушкина. Здесь подтверждают: читать меньше не стали.По словам библиотекаря, теперь люди сразу берут до 20 книг. И если человек не успевает до дедлайна сдать книгу (томики выдают на 30 дней), то продлить абонемент можно по телефонному звонку. Раньше нужно было приходить и продлевать лично.А что сейчас на книжных ярмарках? Ночная еженедельная выставка на манеже легкоатлетического комплекса «Динамо», существующая уже 26 лет, в прошлом году впервые за свою историю на полгода прекратила деятельность.— рассказываетМарина Драгун продает книги шесть лет, до этого работала в библиотеке:Главный книжный ретейлер страны сеть магазинов «Белкнига» во время пандемии привлекала покупателей выгодными предложениями, постоянным обновлением ассортимента и оперативной работой интернет-магазина.— замечаетВедущий товаровед акцентирует внимание на том, что в последнее время пользуется спросом белорусскоязычная литература:Сказать, что какой-то жанр утратил популярность, специалист не берется.Цены в магазине — на любой кошелек. Например, на классику скидки доходят до 50—60 процентов. Не многие торговые точки в центре Минска могут позволить такие скидки. И благодаря этому заметна тенденция роста покупок. По мнению ведущего товароведа, офлайн-магазины привлекают много людей, потому что мы привыкли к бумажным книгам, следим за новинками и тенденциями. Хотя и интернет-заказы с доставкой на дом пользуются популярностью. Благодаря пандемии увеличился спрос на заказы по почте. В прошлом году «Белкнига» отправляла посылки с книгами даже в Канаду.Так что, изучив ситуацию на книжном рынке, для себя я сделал вывод: шуршащие страницы ничто не заменит, бумажные книги по-прежнему востребованы и любимы. Читали, читаем и будем читать!