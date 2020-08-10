Правоохранительные органы контролируют ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях в Минске и областных центрах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.
«Несмотря на то что в областных центрах и городе Минске проходят несанкционированные массовые мероприятия, милиция контролирует ситуацию», – рассказала официальный представитель ведомства.
На несанкционированных мероприятиях проходят задержания. «Обобщенной информации сейчас пока еще нет», – сообщила Ольга Чемоданова.
Фото: БЕЛТА
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МВД: милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях
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