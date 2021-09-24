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  2. Мультфильм по игре "Супербратья Марио" выйдет в конце 2022 года

Мультфильм по игре "Супербратья Марио" выйдет в конце 2022 года

Премьера нового мультфильма по мотивам популярной игры Super Mario Bros ("Супербратья Марио") состоится в конце следующего года. Такое заявление сделал создатель игры Сигэру Миямото в ходе ежегодной онлайн-презентации Nintendo Direct, сообщает ТАСС. 


– Мы совместно с голливудской студией Illumination и ее генеральным директором Крисом Меледандри, ответственным за создание таких проектов, как "Гадкий Я" и "Зверопой", работаем над созданием полнометражного мультфильма о всеми любимом персонаже Марио. Мировая премьера запланирована на конец 2022 года, – заявил Миямото во время презентации и добавил, что жители США смогут оценить новинку уже 21 декабря 2022 года. Дату выхода в других странах сообщат позже. 

Гейм-дизайнер также рассказал, что главного героя мультфильма озвучит голливудский актер Крис Пратт, известный по таким картинам, как "Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода". Помимо Пратта в звездный состав актеров вошли Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"), Чарли Дэй ("Несносные боссы") и Джек Блэк ("Школа рока").

На презентации раскрыли еще одну интересную подробность. Чарльз Мартине, который более трех десятилетий озвучивал персонажа Марио в играх "Нинтендо", также появится в качестве "неожиданного камео".

Напомним, впервые мультфильм о Марио анонсировали в 2018 году. 
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