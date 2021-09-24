Мультфильм по игре "Супербратья Марио" выйдет в конце 2022 года

– заявил Миямото во время презентации и добавил, что жители США смогут оценить новинку уже 21 декабря 2022 года. Дату выхода в других странах сообщат позже.Гейм-дизайнер также рассказал, что главного героя мультфильма озвучит голливудский актер Крис Пратт, известный по таким картинам, как "Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода". Помимо Пратта в звездный состав актеров вошли Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"), Чарли Дэй ("Несносные боссы") и Джек Блэк ("Школа рока").На презентации раскрыли еще одну интересную подробность. Чарльз Мартине, который более трех десятилетий озвучивал персонажа Марио в играх "Нинтендо", также появится в качестве "неожиданного камео".Напомним, впервые мультфильм о Марио анонсировали в 2018 году.