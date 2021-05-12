Мощная магнитная буря начнется 12 мая

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, – отмечает специалист. –По словам астролога, мощная затяжная буря начнется 12 мая и продлится около пяти суток (до 17 мая включительно). Пик удара ожидается на 13 и 14 мая нынешнего года. Отмечается, что сила ударов – до шести баллов. В остальное время колебания прогнозируются до четырех баллов., – подчеркивает Виктория Масленникова.Магнитным бурям наиболее подвержены гипертоники, гипотоники, диабетики, а также те, кто имеет сердечно-сосудистые, аутоимунные, хронические и онкологические заболевания, отмечает специалист.Астролог также предупредила, что в период с 20 по 25 мая ожидается еще одна магнитная вспышка., – заключила Масленникова.