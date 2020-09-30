Минздрав: продолжительность жизни женщин в Беларуси увеличилась до 78 лет

– рассказала Людмила Жилевич.Отметим, что Белстат при измерении данных показателей использует термин «ожидаемая продолжительность жизни» и другой подход к определению итоговых цифр. Например, согласно данным Белстата на 2019 год, женщины в Беларуси в среднем живут 79,4 года, а мужчины – 69,3.