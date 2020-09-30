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Минздрав: продолжительность жизни женщин в Беларуси увеличилась до 78 лет

Показатель мужчин – 64 года. Об этом заявила главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич, сообщает БЕЛТА.


– Продолжительность жизни за последнее время шагнула на плюс десять лет. У женщин она увеличилась до 78 лет. Но тревожит, что наши мужчины никак не преодолеют это гендерное различие: разница в продолжительности жизни очень велика. У мужчин  – 64 года. Корни этой проблемы начинаются с детства, – рассказала Людмила Жилевич.

Отметим, что Белстат при измерении данных показателей использует термин «ожидаемая продолжительность жизни» и другой подход к определению итоговых цифр. Например, согласно данным Белстата на 2019 год, женщины в Беларуси в среднем живут 79,4 года, а мужчины – 69,3.
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Фото: Александр КУШНЕР
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