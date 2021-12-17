В милиции напомнили о правилах использования фейерверков и петард

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– В продаже появляется большое количество пиротехнических изделий сомнительного качества, которые недобросовестные граждане продают с рук. Данные изделия в большинстве своем не сертифицированы, и гарантии того, что они не взорвутся в руках, никто не даст, – говорит официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Поэтому милиция рекомендует покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. И следует покупать только сертифицированный товар. Покупка же таких изделий с рук может привести к трагическим последствиям.

Зачастую потенциальными покупателями указанных изделий становятся дети и подростки, которым использование несертифицированной пиротехники может нанести травмы и увечья.

ФОТО ВИТАЛИЯ ГИЛЯ

– Если будут зафиксированы факты использования петард ребенком, ответственность понесут родители по ст. 10.3 КоАП Республики Беларусь – невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Родителям придется заплатить штраф до 10 базовых величин, – отмечает Наталья Ганусевич.

Также использование пиротехники запрещено в общественных местах – на площадях, в парках, в местах большого скопления людей, вблизи жилых домов. Невыполнение данного требования может быть расценено как мелкое хулиганство, за совершение которого предусмотрен штраф в размере от 2 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.