Михович – о помиловании 13 человек накануне Дня народного единства: очень гуманный шаг со стороны Главы государства

Таким мнение в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович, комментируя указ о помиловании 13 человек, который накануне Дня народного единства подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
– Очень гуманный шаг со стороны Главы государства. Как он и обещал, был рассмотрен список о помиловании некоторых людей, которые преступили черту закона. Конечно, в перечне [об освобождении сотни человек, о котором стало известно 9 августа во время "Большого разговора с Президентом" . – Прим. ред.] Юрия Воскресенского было гораздо больше людей. Президент, Администрация Президента и соответствующие компетентные органы очень тщательно подошли к этому списку, исследовали историю правонарушений каждого человека. Как выяснилось, значительная часть людей еще не прошла по суду. Поскольку они находятся в ходе следствия, помилование на них распространяться не может, – объяснил Сергей Михович.
По его словам, в перечне помилованных оказались люди, которые совершили преступления через интернет или в состоянии алкогольного опьянения.
– Но они искренне раскаиваются в этом, даже написали прошение о помиловании. Поскольку Президент сторонник того, чтобы люди получили возможность вернуться в свои семьи, им заменены наказания на более легкие и гуманные. <...> Этот шаг еще раз подчеркивает: руководство страны заинтересовано в том, чтобы среди белорусов была сплоченность, понимание того, что государство стоит на защите интересов общества, – обратил внимание главный редактор «Сельской газеты».
Вместе с тем он отметил, что среди помилованных нет политзаключенных.
– Разумеется, это не политзаключенные, потому что они нарушили конкретные статьи закона, оскорбляли, унижали, посягали на жизнь, нарушали общественный порядок, – заключил Сергей Михович.
Ток-шоу «Будни» выходит в эфир в понедельник – пятницу с 8:00 до 10:00. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.