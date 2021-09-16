Михович – о помиловании 13 человек накануне Дня народного единства: очень гуманный шаг со стороны Главы государства

– объяснил Сергей Михович.По его словам, в перечне помилованных оказались люди, которые совершили преступления через интернет или в состоянии алкогольного опьянения.– обратил внимание главный редактор «Сельской газеты».Вместе с тем он отметил, что среди помилованных нет политзаключенных.– заключил Сергей Михович.Ток-шоу «Будни» выходит в эфир в понедельник – пятницу с 8:00 до 10:00. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.